Qualcomm Immersive Home, la connettività domestica del futuro

Durante la giornata di oggi Qualcomm ha annunciato alcune nuove soluzioni dedicate alla connettività Wi-Fi mesh indoor. La famiglia di prodotti Immersive Home promette di portare nelle case degli utenti una copertura di rete “corner-to-corner” ad alta velocità grazie all’integrazione in una varietà di dispositivi di ogni fascia di prezzo.

Qualcomm Immersive Home è il nome della nuova gamma di prodotti Wi-Fi mesh presentati dall’azienda americana. Queste soluzioni pensate per portare la connettività di rete Gigabit in ogni angolo della casa e che possono essere integrate in dispositivi così piccoli da poter essere portati sul palmo di una mano, secondo l’azienda sono così efficienti nei costi da poter essere utilizzate in prodotti di ogni fascia di prezzo.

Il produttore di chip ha raggiunto questo traguardo attraverso un nuovo approccio con un’architettura modulare, significativi progressi nella tecnologia di elaborazione dei pacchetti di rete e l’integrazione della tecnologia Wi-Fi 6 e 6E di nuova generazione.

Immersive Home 310 è la serie di prodotti di punta, con connettività Wi-Fi 6 Tri-Band. I dispositivi che integreranno questa soluzione per la connettività permettono la connessione contemporanea sulla banda a 2,4GHz più utilizzata dai dispositivi IoT, sulla banda a 5GHz e saranno pronti all’integrazione dei futuri prodotti che si connetteranno sulla banda a 6GHz.

Qualcomm Immersive Home 318 Qualcomm Immersive Home 316 Tipo di connettività wireless Tri-Band Tri-Band Numero e tipo di stream contemporanei 8 (2×2 2,4GHz + 2×2 5GHz + 4×4 6GHz) 6 (2×2 2,4GHz + 2×2 5GHz + 2×2 6GHz) PHY rate 7,8Gbps 5,4Gbps Supporto canali da 160MHz nello spettro 5/6GHz Sì Sì

Della famiglia Immersive Home 210 fanno parte invece i nuovi prodotti Dual-Band Wi-Fi 6 che permetteranno una riduzione dei costi insieme ad un aumento delle performance rispetto all’offerta di Qualcomm del passato.

Qualcomm Immersive Home 216 Qualcomm Immersive Home 214 Tipo di connettività wireless Dual-Band Dual-Band Numero e tipo di stream contemporanei 6 (2×2 2,4GHz + 4×4 5GHz) 4 (2×2 2,4GHz + 2×2 5GHz) PHY rate 5,4Gbps 3,0Gbps Supporto canali da 160MHz nello spettro 5GHz Sì Sì

“Siamo entusiasti dell’annuncio di Qualcomm Technologies delle piattaforme Qualcomm Immersive Home e riconosciamo come questo promuoverà ulteriormente l’adozione del Wi-Fi 6 e del Wi-Fi 6E“, ha affermato Pingji Li, direttore generale di TP-Link Consumer and Enterprise BU.

“Con i prodotti Xiaomi AIoT Wi-Fi 6 Router, Xiaomi ha progettato una linea che supera i confini dell’ordinario. Integrando le soluzioni Qualcomm Immersive Home Platforms, permetteremo ai nostri clienti di beneficiare dei più recenti miglioramenti nella rete mesh, tra cui l’alta velocità e la gestione del Wi-Fi 6, creando una rete domestica più potente e robusta“, ha commentato Xinyu Liu, direttore generale della divisione Intelligent Hardware, Xiaomi

Ora non ci resta che attendere l’annuncio dei primi prodotti commerciali che integrano queste innovative soluzioni di Qualcomm per poter mettere alla prova le capacità di questi chip.