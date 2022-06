La situazione attuale è piuttosto problematica per coloro che stanno cercando di acquistare un nuovo Raspberry Pi per i propri progetti, dato che, come vi abbiamo riferito qualche mese fa, a causa di grattacapi inerenti alla catena di approvvigionamento, molti rivenditori in tutto il mondo stanno avendo problemi di fornitura, portando a un aumento di prezzi e a una disponibilità piuttosto ridotta, tanto che i pochi pezzi che arrivano vengono subito venduti.

Proprio per questo, il maker Pi800 ha ben pensato di trovare un modo per sfruttare maggiormente “vecchi” Raspberry Pi installando nuovi chip RAM. In particolare, ha aggiornato un Raspberry Pi 3A+ con un chip RAM da 1GB recuperato da un Raspberry Pi 3B+ guasto. Grazie a ciò, il Raspberry Pi 3A+ può ora essere utilizzato per progetti altrimenti inaccessibili con i precedenti 512GB a bordo di default.

Photo Credit: Pi800

Photo Credit: Pi800

Per quanto riguarda la modifica in sé, Pi800 ha effettuato un “reballing” del chip saldandolo in posizione sul Raspberry Pi 3A+ utilizzando aria calda a 350°C. L’operazione è andata a buon fine in quanto i pin del modulo RAM del Pi 3A+ e 3B+ sono i medesimi, quindi non è stato necessario effettuare ulteriori operazioni. Dopo che tutto il procedimento è andato a buon fine, Pi800 ha eseguito qualche benchmark allo scopo di verificare l’aumento di prestazioni. A quanto pare, l’esperienza di utilizzo offerta dal Raspberry Pi 3A+ con 1GB di RAM è stata decisamente superiore rispetto a quella ottenibile con il modulo da 512MB originale, a partire dall’apertura di una finestra del browser, mentre le performance vere e proprie a livello metrico sono state solo leggermente maggiori.

Pi800 non è di certo nuovo a questo tipo di modifiche, dato che già in precedenza aveva realizzato un Raspberry Pi 400, equipaggiato di fabbrica con 4GB di RAM, con 8GB di RAM, opzione disponibile solo su Raspberry Pi 4. Nel caso foste interessati a replicare l’opera (ricordandovi che avrete bisogno anche di un Raspberry Pi “donatore” per recuperare il chip di memoria), o semplicemente curiosi, potete date un’occhiata al thread ufficiale su Reddit.