Questa stampante Brother è perfetta per i tuoi documenti e oggi a META' PREZZO! -48%

Se state cercando una stampante affidabile e veloce, oggi è il momento perfetto per acquistarne una a un prezzo imperdibile. Su Amazon, Brother HLL2400DWE è disponibile a soli 99€, con un incredibile sconto del 48% rispetto al prezzo consigliato di 188,75€. Una promozione da non lasciarsi sfuggire per chi necessita di una stampante efficiente e versatile per il proprio ufficio o per lo studio domestico.

Brother HLL2400DWE, chi dovrebbe acquistarla?

Brother HLL2400DWE è una stampante laser monocromatica progettata per garantire stampe di alta qualità con una velocità sorprendente. Con una capacità di stampa fino a 30 pagine al minuto, questa stampante assicura produttività e prestazioni elevate, ideali per chi ha bisogno di gestire grandi volumi di documenti in poco tempo. Inoltre, la stampa fronte-retro automatica consente di risparmiare carta e ottimizzare i costi operativi.

Grazie alla sua connettività Wi-Fi e USB a 5 GHz, Brother HLL2400DWE offre una soluzione pratica e immediata per la stampa wireless da dispositivi mobili, laptop e desktop. La memoria interna da 64 MB garantisce un'elaborazione fluida dei documenti, evitando rallentamenti anche nei carichi di lavoro più intensi.

Dotata di un cassetto carta da 250 fogli, questa stampante permette di gestire sessioni di stampa prolungate senza dover ricaricare frequentemente la carta. Inoltre, grazie al toner in dotazione, potrete stampare fino a 700 pagine prima di dover acquistare una nuova cartuccia. Per chi necessita di una maggiore autonomia, sono disponibili toner aggiuntivi con una resa fino a 3.000 pagine.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: la Brother HLL2400DWE è ora in offerta su Amazon a soli 99€. Un prezzo irripetibile per una stampante affidabile, veloce e conveniente. Approfittatene subito prima che la promozione termini! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti multifunzione per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon