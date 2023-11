Questa tastiera sembra una macchina da scrivere, e va fortissima su TikTok!

Se come noi amate i gadget e i dispositivi più originali, vi sarete già imbattuti negli Amazon Finds, oggetti talmente particolari da diventare subito virali su TikTok. Per seguire al meglio questo trend, noi di Tom's abbiamo dato vita a Shopping Labs, il nostro nuovo canale su TikTok dedicato proprio agli Amazon Finds.

Fra le tantissime proposte quest'oggi abbiamo scelto per voi un oggetto davvero molto particolare che sta impazzando su TikTok e che siamo certi attirerà la vostra attenzione: si tratta di una bellissima tastiera wireless a forma di macchina da scrivere, che trovate su Amazon ad appena 63,99€.

Tastiera a forma di macchina da scrivere, chi dovrebbe acquistarla?

Il punto di forza di questa tastiera è il look retro che la rende incredibilmente simile a una vera macchina da scrivere. Per questo, la consigliamo ai collezionisti e appassionati di oggetti in stile vintage, ma anche a chi cerca una nuova tastiera unica e davvero originale.

Per un effetto più realistico, il vano in cui inserire lo smartphone o il tablet è molto simile alla fessura in cui inserire i fogli nelle vere macchine da scrivere! Grazie poi alla presenza di piedini regolabili, potrete adattarla alle vostre esigenze, in modo che la digitazione sia sempre fluida e comoda.

L'andamento prezzi di questa splendida tastiera si mantiene piuttosto stabile sui 63,99€ da diversi mesi e raramente è stata in offerta. Anzi, al contrario, il prezzo tende ad avere aumenti improvvisi, evidentemente dovuti alla grande richiesta: ad esempio, a fine settembre costava oltre 65€. Dato che non sappiamo quando il prezzo potrebbe tornare a salire, vi consigliamo di acquistarla prima che ciò accada.

