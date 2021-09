Questa torretta di Portal è una videocamera con motion detection

Il maker TinkerTurtle, o almeno così è conosciuto su GitHub, ha creato la videocamera con motion detection dei vostri sogni: è a forma di torretta di Portal e, soprattutto, è alimentata da Raspberry Pi. Questo progetto è denominato Sentry Picam ed è totalmente open source per chiunque voglia crearne uno tutto suo.

Photo credit: TinkerTurtle

All’interno c’è un Raspberry Pi Zero W che offre sia un fattore di forma ridotto che il supporto wireless. L’unità è dotata di un modulo fotocamera interno in grado di trasmettere in streaming 1080p a 30 fps e il feed delle registrazioni può essere visualizzato in qualsiasi momento da un’interfaccia web personalizzata.

I migliori progetti Raspberry Pi dedicati ai principianti solitamente non richiedono l’acquisto di molti componenti hardware e, per fortuna, non ci vuole molto nemmeno per creare questo progetto a tema Portal. Come anticipato, è alimentato dal Raspberry Pi Zero W e il Raspberry Pi Camera Module V2 è utilizzato per l’ingresso video. Il più grande aspetto creativo di questo progetto è che è alloggiato in una torretta, ispirata alle torrette che potete trovare nel videogioco “Portal”. Questo modello può essere scaricato su Thingiverse per chiunque desideri stampare il proprio tramite una stampante 3D.

Dal punto di vista del software, le cose si fanno un po’ più complesse. Ci sono un paio di prerequisiti per far “decollare” la torretta, inclusi Raspivid (lo strumento da riga di comando per acquisire video con un modulo fotocamera Raspberry Pi) e Ffmpeg (per registrare audio e video). Dopo aver installato questi due strumenti, l’applicazione Sentry Picam sviluppata da TinkerTurtle è tutto ciò che rimane da installare.

Potete scoprire i dettagli di questa torretta dotata di videocamera con motion detection leggendo il thread originale condiviso su Reddit da u/tinkerterrapin. Se invece siete dei chitarristi, potete dare un’occhiata al progetto dell’utente Reddit u/thataintthis che ha realizzato un accordatore automatico per la chitarra alimentato da Raspberry Pi Pico, oppure Gem Boy Zero, una mini console alimentata da Raspberry Pi Zero.