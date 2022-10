Chi è dedito al modding per PC non finisce mai di stupire. L’ultima trovata proviene dal canale YouTube MXC Builds, che ha realizzato un piccolo case per PC Mini ITX in legno, un materiale decisamente discutibile per un simile scopo. Il modder sembra essere un amante della compattezza, a giudicare dallo spazio angusto a malapena sufficiente a contenere tutte le componenti hardware, nonostante tutto sia molto pulito e ordinato.

Il legno utilizzato è della varietà “Ironbark” e proviene dall’Australia. Il video, disponibile nel canale, mostra l’intero processo di lavorazione e costruzione del case: a far molto discutere è anche, come mostrato in dettaglio, l’utilizzo di dissipatori totalmente finti e realizzati in resina attraverso l’uso della stampa 3D, posizionati sopra i vari componenti esclusivamente a scopo estetico. Ciò sarebbe stato deciso, a detta del modder stesso, per via delle ridotte esigenze di calore del sistema, che comprende una CPU Intel Core i3-8100, assieme a 16 GB di RAM DDR4 e una scheda video Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Un sistema non propriamente all’ultimo grido in termini di specifiche, ma ancora sufficiente per giocare senza pretese con i più recenti titoli videoludici.

Fonte: MXC Builds

La base di supporto per la scheda madre, il cui modello non è stato menzionato, è costruita con del compensato tagliato su misura per l’installazione dell’hardware, che lascia spazio a sufficienza solo per il passaggio dei cavi. Questo case personalizzato potrebbe risultare persino buffo se posto accanto una RTX 4090, che risulta addirittura più grande.

Anche se non si tratta di un PC all’ultimo grido e ci sono alcuni punti di domanda, questa mod rimane una soluzione curiosa, che potrebbe sicuramente piacere a quegli utenti particolarmente attratti dai case piccoli e che, al tempo stesso, apprezzano un design minimale ed elegante, nonostante la parte laterale, che espone l’hardware senza alcuna protezione, renda questo piccolo sistema particolarmente suscettibile alla polvere.