Questo case mini ITX si piega: guardate che roba!

Geometric Future è un'azienda taiwanese specializzata in case minimal e la sua ultima creazione ne è l'ennesima prova. Model 0 Flamingo, questo il nome, è uno chassis mini-ITX dal design elegante, ma caratterizzato da una particolarità: si piega.

La struttura è stata pensata per facilitare al massimo l'installazione, con lati magnetici che si aprono senza bisogno di viti o strumenti particolari, rendendo semplice e veloce l'accesso ai componenti interni, e che si piegano. Le dimensioni sono pari a 81,3 x 205,7 x 208,3 mm, il volume è di soli tre litri ed è abbastanza piccolo da entrare in uno zaino, ma scordatevi lo spazio per installare una GPU discreta.

Il Model 0 Flamingo supporta schede madri ITX e dissipatori CPU fino a 60mm di altezza. C'è incluso anche un alimentatore da 200 watt, più che sufficienti per alimentare anche le APU di ultima generazione.

Come gli altri prodotti Geometric Future, il Model 0 Flamingo è progettato per essere soprattutto bello da vedere, che sia su un tavolo, un mobile TV o una scrivania. I piedini magnetici dorati possono essere attaccati sul fondo o sul lato, consentendo il posizionamento sia verticale che orizzontale. Il lato con le porte I/O è nascosto, lasciando visibili solo il pulsante di accensione e la griglia di ventilazione superiore.

Non sappiamo ancora quando questo chassis sarà disponibile sul mercato, ma secondo alcuni rivenditori potrebbe arrivare il 30 gennaio, a un prezzo ancora da definire. Certo non sono molte le build che si possono assemblare al suo interno, ma se volete posizionare il PC in salotto e siete alla ricerca di una soluzione minimal ed elegante, questa potrebbe fare per voi.