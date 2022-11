Da diversi anni a questa parte, i PC desktop di fascia consumer raffreddati a liquido riescono ormai a integrare tutti i componenti di dissipazione all’interno del case, grazie anche alla compattezza che ormai contraddistingue i moderni dissipatori AIO. Sistemi molto compatti come i mini ITX non hanno però tutto questo spazio, così come configurazioni più potenti come le workstation hanno requisiti di raffreddamento più elevati, a seguito del calore da smaltire notevolmente più alto: per questo motivo Bykski, azienda cinese specializzata nella realizzazione di sistemi di raffreddamento e accessori per PC, ha realizzato il B-1080-CEC-X, un’enorme dissipatore esterno a liquido in grado di raffreddare ben 4 GPU in contemporanea.

Fonte: Bykski

Fonte: Bykski

Il dissipatore salta subito all’occhio per le 9 ventole da 120mm incluse all’interno, che soffiano su un grande radiatore nero a cui è in seguito necessario collegare dei raccordi G1/4, non inclusi nella confezione. Il prodotto può essere collegato al waterblock della CPU o della scheda video e ha una capacità di dissipazione fino a 2000W di TDP. Con dimensioni di 42×48×14 cm, il dissipatore esterno di Bykski è quasi grande come un case micro ATX, superando diversi modelli mini ITX. Il radiatore interno ha uno spessore di 46 mm, è realizzato con una particolare lega di rame e ottone e include 30 canali a doppio flusso per il liquido, mentre la pompa integrata è capace di un flusso massimo di 700 litri al minuto e supporta una pressione fino a 1,5 bar.

Non mancano alcuni utili strumenti per tenere il loop sotto controllo, come un pratico indicatore del livello del liquido sul pannello frontale, oltre a una piccola bocchetta per il rabbocco nella parte superiore e una presa molex a 4 pin per l’alimentazione. Come specificato dall’azienda, questa soluzione è destinata a sistemi potenti e professionali, tipicamente workstation o piccoli server, ma nulla impedisce agli appassionati di utilizzarlo in una configurazione estremamente spinta, anche se la nuova generazione di GPU non supporta più lo SLI.

Bykski B-1080-CEC-X è disponibile all’acquisto su aliexpress al prezzo di 372,31€.