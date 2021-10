Questo Kickstarter porta Raspberry Pi nei case dei vostri PC

I cluster Raspberry Pi sono un modo popolare per esplorare l’affascinante mondo del calcolo parallelo, nonché un’opzione economica e sorprendentemente potente per eseguire contemporaneamente un server Web, Pi-hole, un sistema di backup e altre applicazioni solitamente adibite ai server. Tuttavia, in questi casi, più schede vengono posizionate nello stesso case personalizzato e collegate tramite Ethernet. Questa campagna di crowdfunding su Kickstarter è diversa, in quanto punta a collegare i Raspberry Pi su una scheda carrier che può essere installata all’interno di un case standard per PC. L’iniziativa differisce anche da una tradizionale campagna di crowdfunding, in quanto i sostenitori non riceveranno il prodotto finale, ma le istruzioni per realizzare l’opera da soli.

Photo Credit: Jonathan Groeneveld

Frutto dell’immaginazione dell’ingegnere olandese Jonathan Groeneveld, questa scheda carrier è in grado di accettare più Raspberry Pi Compute Module 4. Sarà disponibile nei form factor ITX, ATX ed E-ATX, con l’ITX che supporterà quattro CM4 (non sono ancora state menzionate le capacità dei modelli di maggiori dimensioni) con una porta M.2 per l’aggiunta di spazio di archiviazione. La scheda finita presenterà Gigabit Ethernet e un blocco di cinque porte USB (due per la scheda controller, una per ciascuno dei “worker”) sul lato posteriore, oltre a USB-C per l’alimentazione e una singola porta HDMI. Groeneveld sta anche scrivendo il proprio software per gestire il cluster.

Una cosa strana di questa campagna Kickstarter è il fatto che non otterrete la scheda già pronta a casa se sosterrete l’iniziativa, ma schemi digitali e file di progettazione, nonché tutto ciò di cui avrete bisogno per commissionare la sua costruzione. Questa scelta, piuttosto inconsueta, potrebbe rendere più difficile raggiungere l’obiettivo prefissato di 12.500 euro (nel momento in cui stiamo scrivendo sono stati raccolti solo 286€ e mancano ancora 27 giorni alla fine).

Photo Credit: Jonathan Groeneveld

Come sempre, ricordiamo che il crowdfunding di un progetto non fornisce la garanzia di ricevere un prodotto finito. Sostenere un progetto in crowdfunding è come un investimento, nel quale credete nell’opera e desideriate che abbia successo. Quindi, non è certo come acquistare un articolo in un negozio (online o meno).