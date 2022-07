Bitmain ha lanciato recentemente Antminer E9, il suo nuovo miner per Ethereum che dovrebbe offrire prestazioni paragonabili, rimanendo nell’ambito del mining, a ben 25 schede video GeForce RTX 3080.

In pratica, si parla di 2.400MH/s con un consumo di 1.920W, pari ad un’efficienza di 0.8J/M. Il prodotto era stato presentato già diverso tempo fa, anche se le specifiche erano diverse. Infatti, si parlava di un miner Ethereum in grado di fornire sino a 3.000MH/s utilizzando 2.556W e con un’efficienza di 0,85J/M. Complessivamente, quindi, avrebbe dovuto essere più potente, anche superiore a 32 schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080. Non sappiamo i motivi che abbiano portato a questo cambio di specifiche, dato che l’azienda non ha fornito alcuna spiegazione in merito.

#BITMAIN announces #ANTMINERE9, equipped with a hashrate of 2400M, 1920W power consumption, and power efficiency of 0.8J/M, utilizing the Ethash algorithm for ETH/ETC. E9 is equivalent to 25 RTX 3080 graphics cards. Sales start on July 6, 9:00 AM (ET). https://t.co/Cmx6MJQUuP pic.twitter.com/PU9lvtNEEL — ANTMINER (@Antminer_main) July 5, 2022

Purtroppo, Antminer E9 è uscito decisamente in ritardo, dato che nell’aprile 2021 era stato dichiarato che il lancio sarebbe avvenuto “molto presto”, ma ci sono stati alcuni problemi che hanno portato a diversi posticipi. Attualmente, il mining delle criptovalute è diventato meno profittevole rispetto al 2021, senza contare l’ormai imminente passaggio di Ethereum al modello Proof Of Stake (PoS) da quello Proof of Work (PoW), rendendo Antminer E9 meno attraente di un tempo.

Al momento, Bitmain non ha ancora specificato il prezzo di Antminer E9, ma il prodotto sarà presto disponibile sul sito ufficiale.

Un paio di settimane fa, vi abbiamo riportato che, secondo Bloomberg, i miner hanno speso complessivamente 15 miliardi di dollari per l’acquisto di GPU, senza contare gli ulteriori costi aggiuntivi inerenti, ad esempio, a cablaggi e alimentatori. Ora, con l’inversione di tendenza inerente al mercato delle criptovalute, questi ultimi si sono trovati in una situazione davvero spinosa, costringendoli a vendere le loro schede video, pagate a caro prezzo nel 2021, in perdita su siti come eBay o di annunci vari. Trovate ulteriori dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.