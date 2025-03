Questo mini PC compatto ed efficiente è la soluzione ideale per casa e ufficio!

Se state cercando un mini PC compatto ed efficiente per il lavoro o l'intrattenimento, AceMagic V1 rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Disponibile su Amazon a soli 159,90€, grazie all'attivazione del coupon in pagina che vi consente di ottenere un sconto immediato di 40€ sul prezzo di listino di 199,90€, questo mini desktop combina potenza, versatilità e un design salvaspazio.

Mini PC AceMagic V1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC AceMagic V1 monta il processore Intel Twin Lake-N N150, con 4 core e 4 thread, capace di raggiungere una frequenza di 3,6 GHz. Rispetto al precedente modello N100, offre un incremento di prestazioni tra il 10% e il 15%, garantendo una gestione fluida di documenti, software per l'ufficio e multitasking. Grazie a un TDP ridotto a soli 6W, questo mini computer assicura consumi energetici contenuti e operazioni silenziose, ideale per chi lavora in ambienti condivisi.

L'hardware non delude: con 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB, le prestazioni sono rapide e reattive. Se avete bisogno di maggiore spazio di archiviazione, è possibile espandere l'SSD fino a 2TB, assicurandovi tutta la memoria necessaria per file, media e applicazioni.

Sul fronte della connettività, il mini PC AceMagic V1 supporta WiFi 5 e Bluetooth 4.2, offrendo una connessione stabile e veloce. Le quattro porte USB, insieme alle interfacce HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, permettono di collegare periferiche e monitor con facilità. Grazie al supporto per il doppio display 4K UHD, potrete aumentare la produttività con una configurazione multi-schermo per lavoro o intrattenimento.

Compatto e dal design elegante, il mini PC V1 misura solo 3.9x3.9x1.3 pollici, rendendolo perfetto per essere trasportato ovunque. Il sistema di raffreddamento migliorato assicura un funzionamento stabile e silenzioso, mantenendo temperature ottimali anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, con il supporto VESA, è possibile montarlo direttamente dietro un monitor o su una parete per ottimizzare lo spazio.

Con un prezzo scontato a 159,90€, il mini PC AceMagic V1 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo performante, compatto ed economico per ufficio, smart working o home entertainment. Approfittate subito di questa offerta prima che scada! Inoolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

