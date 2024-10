Questo monitor ASUS TUF 260Hz, perfetto per GAMER TOSTI, è in SUPER OFFERTA!

Se cercate un monitor gaming che elevi il vostro setup con qualità d’immagine eccezionale e fluidità di gioco senza rivali, l’offerta su Amazon inerente all'ASUS TUF Gaming VG27AQML1A da 27 pollici è imperdibile! Ora disponibile a soli 349€, con un risparmio del 24% sul prezzo consigliato di 459€, questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'esperienza di gioco immersiva e professionale. Date uno sguardo anche alla nostra guida ai migliori monitor gaming per consigli extra.

ASUS TUF Gaming VG27AQML1A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQML1A offre una risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) perfetta per ogni dettaglio. Con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 260 Hz, garantisce una fluidità eccezionale e una riduzione massima dei ritardi visivi, rendendolo ideale per chi è appassionato di azione intensa o gioca a livello competitivo. Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms (GTG) elimina il ghosting, offrendo transizioni rapide e immagini nitidissime.

Grazie alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), il monitor combina ELMB e frequenza di aggiornamento variabile (VRR), garantendo immagini prive di ghosting e tearing. Perfetto per le scene più frenetiche, questo monitor offre un'esperienza di gioco super fluida.

Compatibile con FreeSync Premium e supportato da G-Sync e AdaptiveSync, ASUS TUF VG27AQML1A garantisce un gameplay senza tearing grazie alla sincronizzazione automatica tra GPU e monitor. L’aggiornamento variabile evita infatti il fastidioso screen tearing, mantenendo la coerenza delle immagini.

Infine, il supporto HDR con DisplayHDR 400 gestisce in modo ottimale le aree luminose e scure, regalando una gamma dinamica ampia per immagini vivide e realistiche, compatibili con HDR10 per un'esperienza visiva migliorata sia nei giochi che nei contenuti multimediali.

Con il suo prezzo ridotto a 349€ su Amazon, questo monitor gaming è un’occasione da non perdere per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Approfittate dell’alta frequenza, dell’HDR e delle tecnologie anti-ghosting e tearing, e scoprite perché ASUS TUF Gaming VG27AQML1A è il monitor perfetto per ogni gamer.

