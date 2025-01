Questo monitor gaming LG OLED è perfetto per i gamer più esigenti, oggi IN SCONTO! -23%

Se siete alla ricerca di un monitor gaming OLED che offra prestazioni di livello superiore, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, LG UltraGear OLED 32GS95UV è disponibile a soli 999,99€, con un sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 1.299,99€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza di gioco all'avanguardia.

LG UltraGear OLED 32GS95UV, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor gaming da 32 pollici UHD 4K (3840x2160 pixel) è progettato per garantire una fluidità straordinaria grazie a un refresh rate di 240Hz, mentre in modalità Full HD può raggiungere fino a 480Hz con la funzione Dual Mode. Il tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG) assicura un'azione ultra reattiva, eliminando qualsiasi effetto ghosting.

La tecnologia OLED offre neri perfetti e contrasto infinito, regalando immagini incredibilmente nitide e realistiche. Il supporto per HDR 400 True Black e la copertura DCI-P3 permettono di godere di colori vividi e dettagli precisi, ideali per qualsiasi tipo di contenuto. Inoltre, la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro riduce al minimo tearing e stuttering, garantendo sessioni di gioco fluide anche nelle scene più intense.

Il design senza cornici su tutti i lati e la struttura ergonomica con base regolabile in altezza, inclinazione, swivel e pivot offrono il massimo comfort per lunghe sessioni di gioco. Le connessioni HDMI 2.1 e DisplayPort lo rendono perfetto per PC da gaming e console di nuova generazione, assicurando un’esperienza senza compromessi.

Attualmente disponibile a soli 999,99€, LG UltraGear OLED 32GS95UV rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole portare il proprio gaming a un livello superiore. Affrettatevi prima che il prezzo torni a salire! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

