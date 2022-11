Ora che il Black Friday Amazon è ufficialmente iniziato, il catalogo del colosso dell’e-commerce si è riempito di offerte e, come sempre, le migliori occasioni riguardano anche i tanto desiderati notebook da gaming. Uno di quelli che non dovreste lasciarvi sfuggire è l’MSI GF63 Thin 11UC-1014IT, poiché ha ricevuto uno sconto netto di 400 euro traducibile, se volete, in un taglio di prezzo del 31%.

Il costo originale di questo notebook è di 1.299,00€, il che significa che avrete modo di acquistarlo a soli 899,00€. Se consideriamo le offerte passate (pochissime tra l’altro) su questa configurazione, scopriamo che non vi è mai stata un’occasione più vantaggiosa di questa, che potrebbe quindi portare a un rapido esaurimento scorte, come è già accaduto su altri prodotti.

Assodato che si tratta di un’offerta imperdibile, passiamo con l’analizzare le specifiche tecniche che, ovviamente, sono quelle che ci spingono a considerare se un notebook è valido o meno, in rapporto al prezzo di vendita. Qui troviamo un processore Core i7 11800H, tra i migliori chip mobile di Intel della passata generazione, e una Nvidia RTX 3050, una scheda video adatta per gestire titoli in Full HD e ottima per i creatori di contenuti.

Completano le specifiche tecniche riguardanti le prestazioni del dispositivo i 16GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e l’SSD M.2 da 512GB. Essendo un prodotto da gaming, molti saranno interessati anche alla frequenza di aggiornamento del monitor, che è di 144 Hz, adatta quindi per chi preferisce la fluidità in tutte le animazioni del sistema operativo, e non è detto che non possiate arrivare a questo refresh anche in molti titoli, a patto di sacrificare la qualità grafica. Per il resto parliamo di un notebook fatto in alluminio spazzolato, sottile e leggero, con alcune accortezze lato ventilazione. Il sistema di raffreddamento, infatti, è studiato con un design particolare a forma di X, nascosto sotto la base.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che le scorte vadano esaurite. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!