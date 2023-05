Se siete alla ricerca di un dispositivo di archiviazione portatile affidabile e resistente e, al contempo, non vi spiacerebbe risparmiare qualcosina sul vostro acquisto, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa nuova proposta eBay, che ha come protagonista lo splendido SSD SanDisk Portable, con capienza da 1 TB!

Un dispositivo resistente e capiente, pensato per garantire prestazioni elevate in mobilità, e che oggi può essere vostro, grazie ad eBay, al prezzo di appena 83,99€, laddove spesso il suo costo non è solo più elevato, ma anche rigonfiato da alcuni rivenditori!

Insomma, si tratta di un affare niente male, specie perché, come anticipato, non parliamo di un comune SSD esterno, ma di un dispositivo che Sandisk ha progettato e realizzato per garantire non solo velocità nel trasferimento dati, ma anche sicurezza da urti e cadute, trattandosi di un dispositivo che, seppur non strettamente “rugged”, è comunque pensato per un ampio uso in mobilità.

Il SanDisk Portable, infatti, è stato progettato per resistere anche a condizioni difficili, ed è certificato IP55, ovvero impermeabile, resistente alla polvere e persino in grado di sopportare cadute da un’altezza di 2 metri, così che possiate essere sicuri che, pur facendolo cadere dalla vostra postazione di lavoro, i dati al suo interno restino al sicuro!

Dalla capienza di 1 TB (ma viene prodotto con capienze fino a 2TB), questo dispositivo vanta un design compatto e tascabile, per essere facilmente inserito in una borsa, o una messenger bag o persino in tasca, e grazie alla sua comoda asola morbida, può persino essere legato ad un moschettone, per essere agganciato direttamente ad una borsa o uno zaino!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare dello sconto proposto da Amazon, visitando la pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store, dove non solo potrete trovare ulteriori dettagli, ma potrete anche completare il vostro acquisto prima che la promozione termini.

