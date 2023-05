L’ultima moda nel mondo del PC gaming è rappresentata dai dispositivi portatili come lo Steam Deck o il più recente ASUS ROG Ally, ma esistono anche soluzioni più di nicchia, che vanno a colpire gli appassionati di hardware grazie all’effetto nostalgia: è il caso del nuovo Hand 386, un piccolo sistema grande all’incirca quando un Nintendo 2Ds basato su un processore Intel 386 che opera alla frequenza di 40 MHz, supportato da 8MB di RAM, 1GB di memoria interna, display e tastiera QWERTY integrati e una batteria.

Questo interessante dispositivo è in vendita su AliExpress a 195$, purtroppo per noi però mancano un po’ di informazioni tecniche che sarebbe importante conoscere: ad esempio, le dimensioni del display non sono riportate da nessuna parte sulla pagina di vendita, ma è stato calcolato che il display dovrebbe essere da 5 pollici di diagonale, con una risoluzione probabile di 640 x 480. Tra le indicazioni di utilizzo di questo Hand 386 si parla anche dei sistemi operativi consigliati, con il produttore che consiglia di scegliere una delle versioni di Windows comprese tra la 3.1 e Windows 95.

Per quanto riguarda le interfacce, Hand 386 è dotato di porte PS/2 per collegare mouse e tastiera, di una connessione ISA a 8-bit, di un’uscita VGA, di un connettore audio da 3.5mm e di una porta USB, oltre ovviamente alla presa di ricarica. La batteria integrata ha una capacità nominale di 2500 mAh e sulla pagina di vendita non è riportata nessuna informazione in merito alla durata.

Il piccolo Hand 386 sembra cavarsela abbastanza bene nell’ambito del retro gaming, tanto che tra gli screenshot pubblicitari presenti sulla pagina vediamo titoli come Doom, Planet X3 e Commander Keen.

Nel momento in cui scriviamo il prodotto è esaurito su AliExpress, probabilmente le scorte sono finite in mano agli appassionati di retrogaming che l’hanno scovato nelle ultime ore, ma non è da escludere che il prodotto torni disponibile nei prossimi giorni.