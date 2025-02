Questo splendido monitor gaming Samsung non è mai costato COSI' POCO!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che offra prestazioni eccezionali e un'esperienza visiva senza precedenti, Samsung Odyssey OLED G9 è la scelta perfetta. Attualmente disponibile su Amazon a soli 1.034,10€, grazie a un coupon attivabile direttamente nella pagina del prodotto, questo monitor beneficia di uno sconto del 10% rispetto al prezzo mediano di 1.149,90€. Un'occasione imperdibile per chi desidera portare la propria postazione gaming a un livello superiore.

Samsung Odyssey OLED G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey OLED G9 vanta un incredibile schermo curvo da 49 pollici con una curvatura di 1800R, progettato per immergervi completamente nell'azione. La risoluzione 5120x1440 (DQHD), combinata con il formato 32:9, offre una superficie di gioco panoramica che vi permetterà di cogliere ogni minimo dettaglio con una chiarezza senza pari. Grazie alla tecnologia OLED Glare Free, i riflessi delle fonti di luce esterne vengono ridotti drasticamente, consentendo una visione nitida e colori vividi anche in ambienti luminosi.

La frequenza di aggiornamento di 240Hz e il tempo di risposta ultrarapido di 0,03 ms (GtG) vi garantiranno un vantaggio competitivo, permettendovi di reagire in tempo reale durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, la compatibilità con FreeSync Premium Pro e G-Sync assicura una fluidità impeccabile, eliminando fenomeni di tearing e stuttering per un gameplay sempre fluido e reattivo.

Dal punto di vista della connettività, Samsung Odyssey OLED G9 non delude: è dotato di porte HDMI 2.1, micro HDMI, DisplayPort e ingressi USB-C sia upstream che downstream, offrendo la massima versatilità per collegare tutti i vostri dispositivi. Il design elegante, con supporto regolabile in altezza e angolazione, è completato dalla tecnologia CoreSync e Core Lighting+, che aggiunge un tocco di stile personalizzabile alla vostra postazione.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: con Samsung Odyssey OLED G9 potrete vivere un'esperienza di gioco senza compromessi, approfittando di un prezzo scontato e di tecnologie all'avanguardia. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon