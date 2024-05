Questo stupendo case bianco MSI con 4 ventole ARGB costa MENO DI 150€!

Siamo nel pieno delle offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è l'MSI MPG GUNGNIR 300R, un case mid-tower ottimizzato per il massimo flusso d'aria e compatibile con schede madri E-ATX. Equipaggiato con 4 ventole ARGB da 120mm, supporto verticale per GPU e un design che favorisce una gestione cavi efficace, questo case è a dir poco stupendo, e oggi potrà essere vostro a soli 149,99€, per un risparmio del 16% rispetto il prezzo originale di 177,80€!

MSI MPG GUNGNIR 300R, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del case MSI MPG GUNGNIR 300R è vivamente consigliato a tutti gli appassionati di gaming che sono alla ricerca di un'opzione che non comprometta sulle prestazioni termiche del set-up e che, al comtempo, punti tutto sull’estetica. Con il suo elegante design in bianco e le quattro ventole ARGB da 120mm preinstallate, questo case non solo eleva l'aspetto del vostro setup ma offre anche un'illuminazione personalizzabile per riflettere il vostro stile unico.

Inoltre, l'eccezionale flusso d'aria garantito dai pannelli frontali e superiori perforati, insieme alla capacità di supportare diverse configurazioni di raffreddamento, lo rende una scelta ideale per coloro che intendono costruire un sistema di fascia alta che possa gestire giochi e applicazioni intensive senza surriscaldarsi. In aggiunta, il MSI MPG GUNGNIR 300R è dotato di funzionalità pensate per semplificare la vita degli utenti, come la gestione avanzata dei cavi, filtri antipolvere facilmente accessibili e supporto verticale per GPU, che aiuta a prevenire il sagging e permette di esporre le grafiche in tutto il loro splendore.

Questo case, quindi, si adatta perfettamente alle esigenze di coloro che desiderano una combinazione vincente tra prestazioni, affidabilità e design. La sua dotazione di ventole ARGB, il supporto per una vasta gamma di schede madri e le opzioni avanzate per il raffreddamento lo rendono una scelta consigliata, soprattutto a questo prezzo!

