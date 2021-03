Radeon RX 6700 XT, la variante Biostar va più veloce di quella AMD

Evidentemente, non tutte le schede reference Radeon RX 6700 XT saranno dotate delle stesse velocità di clock: Biostar (come avvistato dai colleghi di VideoCardz) ha inserito nel proprio listino un modello con un piccolo overclock di fabbrica. Biostar si riferisce al prodotto come “VA67T6TEL9 Ver. RX6700XT M”, sebbene non sia chiaro se questo sia il nome effettivo del modello o il suo part number. Il produttore ha utilizzato un rendering della Radeon RX 6700 XT reference di AMD, ma sulla stessa confezione è presente la dicitura “Extreme Gaming“, il che potrebbe lasciar intendere che la scheda dovrebbe offrire prestazioni superiori.

AMD commercializzerà la Radeon RX 6700 XT con un clock di base di 2.321MHz ed un game e boost clock, rispettivamente, di 2.424MHz e 2.581MHz. La Biostar Radeon RX 6700 XT offre velocità di clock leggermente superiori su tutta la linea. Infatti, la scheda grafica viene fornita con un clock di base di 2.330MHz e game clock e boost che arrivano, rispettivamente, a 2.433MHz e 2.615MHz. L’aumento dei clock di base e di gioco è trascurabile, mentre il boost clock ha mostrato un aumento dell’1,3%.

Ricordiamo che la Radeon RX 6700 XT sarà equipaggiata con il chip Navi 22, realizzato con il processo produttivo a 7nm di TSMC. La GPU è dotata di 40 unità di elaborazione (CU) per un totale complessivo di 2.560 streaming processor (SP) ed è accompagnata da 12GB di memoria GDDR6 da 16Gb/s su un’interfaccia di memoria a 192 bit per fornire una larghezza di banda complessiva di 384GB/s. Il numero potrebbe sembrare piuttosto inferiore rispetto ad altri prodotti, ma non dimentichiamo la presenza di ben 96MB di Infinity Cache.

La Radeon RX 6700 XT sarà disponibile dal prossimo 18 marzo al prezzo consigliato di 479$ e dovrebbe andare a scontrarsi direttamente con la GeForce RTX 3070 di NVIDIA, proposta a 499$. Con la carenza di schede grafiche ancora in corso, potrebbe non trattarsi di una battaglia su basi velocistiche, ma piuttosto su quale articolo sia prontamente disponibile per l’acquisto. AMD ha promesso di avere una quantità più generosa di Radeon RX 6700 XT al lancio rispetto al passato, ma solo il tempo ci dirà se sarà sufficiente a soddisfare l’elevata domanda.