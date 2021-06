Radeon RX 6900 XT Liquid Edition: alcuni rivenditori stanno infrangendo le regole di AMD?

Il 21 e 22 giugno c’è l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Ufficialmente, la Radeon RX 6900 XT LC (Liquid Cooled – quindi con raffreddamento a liquido) appena rilasciata non è disponibile nel mercato del fai da te. Questa scheda grafica è attualmente esclusiva per i system integrator (produttori di sistemi preassemblati), il che significa che non può essere ottenuta senza un intero sistema. Ma sembra che, nonostante quanto affermato inizialmente da AMD, alcuni rivenditori in India stiano rendendo disponibile il componente singolo.

Photo Credit: Maingear

Prima di tutto è necessario ricordare cosa aveva detto AMD alle varie testate. Aveva dichiarato a Tom’s Hardware: “AMD renderà disponibile un numero limitato di schede grafiche con raffreddamento a liquido Radeon RX 6900 XT per determinati system integrator. Gli integratori di sistema sono una parte fondamentale dell’ecosistema del gaming e offrire questo modello attraverso i loro canali aiuta a garantire che il maggior numero possibile di questi prodotti arrivi nelle mani dei giocatori.”

Aveva anche affermato a HardwareLuxx: “Questa scheda grafica Radeon RX 6900 XT raffreddata a liquido è un prodotto in edizione limitata esclusivamente destinato ai system integrator selezionati.”

Entrambe le dichiarazioni confermano che RX 6900 XT LC è un modello in edizione limitata ed esclusivo per i produttori di sistemi preassemblati. In altre parole, questo modello è semplicemente impossibile da acquistare da solo, a meno che qualcuno non venda la scheda separatamente su un mercato dell’usato o un system integrator non venda effettivamente la scheda senza il sistema, ma senza l’approvazione di AMD.

Photo: XtremeGamingNerd

Come riportato da XtremeGamingNerd e VideoCardz, sono infatti ben tre i rivenditori indiani che attualmente vendono l’RX 6900 XT LC separatamente. Tutti e tre i negozi sembrano venderle allo stesso prezzo di 223.020 rupie (2531,10 Euro). Questa coerenza di prezzo e il fatto che l’indirizzo dei negozi fisici sia simile per tutti e tre, possono suggerire che queste GPU siano vendute dallo stesso rivenditore/distributore che opera attraverso domini diversi. Ciò, tuttavia, non spiega in primo luogo il motivo per cui questi prodotti siano in vendita. AMD non ha mai affermato che l’esclusività della GPU per i system builder si applica solo a determinate regioni.

AMD Radeon RX 6900 XT LC è una scheda grafica di punta della serie RDNA2. Questo modello è dotato di GPU Navi 21 con un boot clock di 2435 MHz. Questo è anche il primo modello RDNA2 a essere fornito con un memory clock da 18 Gbps. Poiché AMD non ha mai lanciato questa scheda attraverso il canale DIY, non esiste un prezzo al dettaglio suggerito ufficiale che possa essere paragonato al modello RX 6900 XT raffreddato ad aria. Ma anche se la GPU costasse, ad esempio, 1200 euro, i rivenditori la starebbero vendendo a più del doppio.