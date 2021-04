Radeon RX 6900 XTX, prime foto della misteriosa scheda grafica AMD

Su Weibo, come individuato dai colleghi di Wccftech, sono apparse le prime foto due foto della scheda grafica Radeon RX 6900 XTX di AMD, che dovrebbe essere una variante della RX 6900 XT con un sistema di raffreddamento a liquido integrato. Il prodotto, che purtroppo difficilmente arriverà sul mercato, presenta lo stesso design del modello Radeon 6900 XT esistente ed è basato sul PCB reference con due connettori ausiliari PCIe per l’alimentazione a otto pin.

Ovviamente, la differenza sostanziale è data dall’utilizzo di un sistema AIO con radiatore da 120mm, oltre, ovviamente, dall’impiego di chip selezionati in grado di offrire margini maggiori per l’overclock. Non sappiamo perché AMD abbia deciso di commercializzare (almeno per il momento) la sua scheda, ma sappiamo che la GPU Navi 21 XTXH è stata impiegata da alcuni partner all’interno dei modelli PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, di cui recentemente vi abbiamo parlato per il record mondiale stabilito dal noto overclocker tedesco Der8auer, ASRock RX 6900 XR OC Formula e Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme.

Per quanto riguarda la linea destinata ai professionisti, un paio di settimane vi abbiamo parlato dell’avvistamento di una nuova scheda grafica della linea Radeon Pro sui forum cinesi Chiphell. Così come altri modelli dalla medesima serie, il misterioso dispositivo conservava il design a doppio slot e la parte esterna con il caratteristico tema blu e argento. Data la striscia argentata al centro, è possibile che si fosse trattato di una scheda della serie Radeon Pro W, anziché della Radeon Pro WX. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di consultare il nostro precedente articolo.