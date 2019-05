Radeon Software 19.5.2, supporto a Total War: Three Kingdoms e bug fix

AMD ha aggiornato i driver Radeon Software Adrenalin 2019 con il pieno supporto a Total War: Three Kingdoms. Risolti anche alcuni bug.

AMD ha pubblicato i driver Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.5.2 con supporto a Total War: Three Kingdoms, ultimo titolo della fortunata serie di videogiochi strategici con battaglie in tempo reale sviluppata da The Creative Assembly. In questo capitolo saremo catapultati nella Cina del 190 dopo Cristo. Potete leggere la recensione del gioco a questo indirizzo.

I nuovi driver di AMD risolvono anche alcuni bug, in particolare uno che sulla Radeon VII portava a un fastidioso sfarfallio dello schermo quando più display erano collegati o mentre alcune applicazioni erano in esecuzione.

Altro bug risolto da AMD è quello che portava, in alcuni casi, i video HDR a bloccarsi (freezing) o addirittura a corrompersi durante la riproduzione con l’applicazione Film e TV di Windows con alcune APU Ryzen.

Come sempre ci sono dei problemi noti ma, per il momento, ancora irrisolti. AMD li segnala in modo da offrire completa trasparenza ai propri clienti.

Se siete degli streamer o dei creatori di contenuti sappiate che con Radeon ReLive lo streaming e il caricamento di video e altri contenuti su Facebook non è al momento disponibile.

I possessori di Asus TUF Gaming FX505 potrebbero invece riscontrare problemi di connessione della GPU con dispositivi che scompaiono dal gestore dispositivi quando il sistema è inattivo, mentre quelli di Acer Swift 3 con processore AMD Ryzen potrebbero imbattersi nell’instabilità del sistema durante l’aggiornamento di questo pacchetto di driver usando l’opzione Custom Clean Installation.

Potete scaricare i driver dal sito ufficiale AMD e leggere le note di rilascio complete (in lingua inglese) a questo link.