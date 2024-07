Raffreddamento all-in-one da urlo: MSI MAG Coreliquid P240 in SUPER OFFERTA su Amazon! - 30%

Se state cercando un sistema di raffreddamento a liquido di qualità, elegante e tecnologicamente avanzato, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon: il dissipatore a liquido MSI MAG Coreliquid P240 è disponibile a soli 76,79€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 109,00€. Approfittate subito di questa straordinaria occasione per acquistare a un super prezzo uno dei migliori dissipatori a liquido AIO.

MSI MAG Coreliquid P240, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dissipatore a liquido MSI MAG Coreliquid P240 combina un’estetica raffinata e scura con caratteristiche di design innovative, offrendo un prodotto non solo efficiente ma anche visivamente accattivante. La ventola e il blocco d'acqua presentano un effetto laccato, conferendo un look elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione.

Uno degli aspetti più distintivi del MSI MAG Coreliquid P240 è il suo design a pompa con radiatore. Questo particolare design non solo prolunga la durata della pompa, ma riduce anche le vibrazioni, garantendo un funzionamento più silenzioso. Il motore della pompa a tre fasi è progettato per eliminare le risonanze indesiderate, contribuendo ulteriormente alla riduzione del rumore e migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.

Il dissipatore split-flow del P240 è stato progettato per massimizzare l’efficienza nella dissipazione del calore. Questo sistema divide il flusso dell'acqua in entrata in due percorsi distinti all'interno del radiatore, migliorando significativamente il raffreddamento. Le ventole PWM da 120mm forniscono una pressione e un flusso d'aria eccellenti, mantenendo il livello di rumorosità estremamente basso, anche sotto carico massimo. Questo rende il dissipatore ideale per chi cerca un ambiente di lavoro o di gioco silenzioso.

MSI MAG Coreliquid P240 è estremamente facile da installare grazie al suo sistema di montaggio compatibile con una vasta gamma di socket CPU, sia Intel che AMD. È compatibile con socket Intel LGA 1700, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066 e con socket AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. Questo lo rende una scelta versatile per chiunque desideri aggiornare il proprio sistema di raffreddamento senza doversi preoccupare della compatibilità con la propria CPU.

In sintesi, MSI MAG Coreliquid P240 non è solo un dissipatore esteticamente gradevole, ma è anche una soluzione di raffreddamento altamente efficiente e silenziosa. Con il suo design innovativo e le sue caratteristiche avanzate, è un’ottima scelta per chiunque cerchi di migliorare le prestazioni del proprio PC senza compromessi. Non perdete l’opportunità di acquistarlo su Amazon a un prezzo scontato!

