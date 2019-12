Raspberry Pi 4 ha un problema con il Wi-Fi: non funziona a risoluzione WQHD

Alcuni utenti di Raspberry Pi 4 si sono imbattuti in uno strano problema che interrompe il funzionamento del Wi-Fi quando la risoluzione del display a cui la board è collegata è impostata a 2560 x 1440 pixel.

Il co-fondatore della Raspberry Pi Foundation ha dichiarato che la prossima settimana arriverà un firmware che risolverà il problema, ma nel frattempo esiste una soluzione per aggirare il problema. Di questo bug si parla da mesi nei forum dedicati al Pi, ma in queste settimane è stato illustrato con perizia di dettaglio dallo sviluppatore Enrico Zini.

Raspberry Pi 4 ha due connettori micro HDMI che consentono di collegare due display. Non ci sono problemi a risoluzioni inferiori come Full HD, e molti utenti hanno riferito che il Wi-Fi funziona correttamente in 4K, ma il WQHD invece impedisce il funzionamento del Wi-Fi.

Capire l’origine del problema non è facile viste le variabili in gioco: lunghezza e tipo di cavo HDMI, alimentatori e altri dispositivi collegati. Non solo, alcuni utenti hanno notato un impatto diverso sul Wi-Fi a seconda di quale delle due porte HDMI usavano.

La causa esatta rimane un mistero, ma un ingegnere della Raspberry Pi Foundation ritiene che possa essere la perdita di frequenza radio dai cavi HDMI. Zini afferma di aver riprodotto il problema su tre diversi dispositivi Raspberry Pi usando diversi cavi, adattatori HDMI e più alimentatori.

Eben Upton, a capo della Raspberry Pi Foundation, ritiene che si tratti di un’interferenza legata a cavi HDMI “scarsamente schermati” come riportato da Android Authority. “Siamo a conoscenza del problema e siamo riusciti a riprodurlo con un particolare access point e un cavo (economico). Il reporter originale sembra aver usato il cavo ufficiale, quindi è un po’ un mistero”, ha scritto Upton in un’email.

“Probabilmente distribuiremo un aggiornamento del firmware per risolvere il problema la prossima settimana o giù di lì. Nel frattempo, chiunque desideri usare la risoluzione 2.560 x 1.440 e sta riscontrando questo problema, dovrebbe regolare il proprio router per usare la banda 2,4 GHz canale 4 o superiore, o la banda 5 GHz“.