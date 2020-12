Raspberry Pi, disponibile la ventola ufficiale per il case Pi 4

Raspberry Pi ha lanciato recentemente il suo ultimo accessorio: un kit, proposto a soli 5$, che aggiunge una ventola al case ufficiale di Raspberry Pi 4. Oltre alla ventola, viene fornito anche un comodo dissipatore da posizionare sul SoC del dispositivo per massimizzare il raffreddamento del vostro Single Board Computer.

In un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, Eben Upton, amministratore delegato di Raspberry Pi Trading, ha spiegato come funziona la CPU ARM di Raspberry Pi:

Come tutti i prodotti elettronici, Raspberry Pi genera calore durante l’utilizzo. Così come la maggior parte dei prodotti fanless, ad esempio i telefoni cellulari, Raspberry Pi 4 è stato originariamente progettato per funzionare in modalità “sprint-and-recover”. Ciò significa che se la CPU viene usata al massimo delle prestazioni per un periodo prolungato si surriscalda e alla fine rallenta la sua frequenza per limitare la temperatura.

La ventola per case Raspberry Pi 4 è stata progettata per agganciarsi all’interno del case ufficiale tramite un telaio in plastica che tiene la ventola ad un angolo in cui l’aria fresca può fluire attorno alle porte USB/Ethernet ed essere soffiata direttamente sul System on Chip, il quale viene ulteriormente raffreddato utilizzando il dissipatore in dotazione.

La ventola viene alimentata direttamente dal pin 5V del GPIO ed il controllo della sua velocità viene gestito tramite un aggiornamento allo strumento di configurazione Raspberry Pi. Quest’ultimo può essere utilizzato per impostare la temperatura alla quale si accenderà la ventola. L’impostazione predefinita è 80°C, appena sotto il punto di 85°C in cui la CPU rallenterà.

Se già possedete il case ufficiale per il vostro Raspberry Pi 4, questo kit di ventole è assolutamente consigliato, visto anche il suo costo davvero irrisorio.