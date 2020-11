Raspberry Pi: il nuovo case in rame è bellissimo, ma attenzione al costo

DeSalvo Systems ha presentato un nuovo case per Raspberry Pi 4 interamente realizzato in rame. Visto il materiale impiegato, il prodotto pesa 785g e viene proposto al prezzo di ben 249$, pari al costo di sette esemplari di Raspberry Pi 4 da 2GB. Il case è stato ottenuto da una singola barra di rame C110 tramite l’impiego di macchine CNC e presenta vari fori per favorire il flusso d’aria.

Progettato esclusivamente per Raspberry Pi 4, questo case è il massimo in termini di prestazioni tramite raffreddamento passivo. Il processo CNC è evidente quando si osserva all’interno del case e si notano le “onde” che mostrano il movimento effettuato durante la fase di taglio.

DeSalvo Systems afferma che Raspberry Pi 4 raggiunge poco più di 50°C quando overcloccato a 2.100 MHz e messo sotto sforzo tramite StressBerry.

Poiché si tratta di un case per Raspberry Pi 4, abbiamo bisogno di accedere alle porte e al GPIO e in questo caso sono presenti tutti i vari fori su misura, ma l’accesso all’header GPIO avviene tramite un cavo breakout. Un tocco gradito è il logo Raspberry Pi, tagliato con precisione nella parte superiore del case.

Questo ovviamente non è un prodotto per tutti, ma è l’ideale per le situazioni professionali dove si richiede una grande resistenza ed un silenzio assoluto.

Oltre al modello in rame, è anche disponibile una variante più economica (49$) in alluminio che offre comunque buone performance in termini di raffreddamento passivo e rimane molto bella da vedere.

I progetti realizzabili tramite un piccolo Raspberry Pi 4 sono davvero tantissimi. Recentemente vi abbiamo parlato anche che la NASA ha annunciato alcune importanti novità per F Prime, un framework open-source per software di volo sviluppato da un team di sviluppatori interno, ora in grado di girare anche su Raspberry Pi.