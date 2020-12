Raspberry Pi, le schede IQaudio entrano a far parte degli accessori ufficiali

Il Raspberry Pi non è certamente un dispositivo a cui solitamente pensano gli audiofili: il jack composito non offerte di certo la massima qualità e l’uscita HDMI è buona ma non perfetta per i veri appassionati di audio. Per ovviare a questa lacuna, IQaudio ha venduto per molti anni la propria serie di schede HAT destinate ai veri appassionati del settore. Ora IQaudio fa parte di Raspberry Pi e le sue schede sono state aggiunte alla gamma di prodotti Raspberry Pi.

In un messaggio pubblicato sul blog sul sito Web di Raspberry Pi, Roger Thornton, Principal Hardware Engineer, ha scritto alcune osservazioni inerenti alla componente audio di Raspberry Pi:

Un mercato che non abbiamo mai esplorato è quello relativo all’audio ad alta fedeltà. Questo è un mondo a sé, con una base di clienti molto esigente e non abbiamo mai sentito di avere le capacità necessarie per offrire qualcosa in grado di distinguersi. Nel tempo, alcune terze parti sono intervenute offrendo una varietà di dispositivi I/O audio, amplificatori e altri accessori.

IQaudio fa parte della comunità Raspberry Pi dal 2015 e la sua gamma di schede (IQaudio DAC+, IQaudio DAC Pro, IQaudio DigiAmp + e IQaudio Codec Zero) sono ora accessori ufficiali Raspberry Pi.

Proposto a soli 20 dollari, IQaudio DAC+ è l’hat audio più economico. Supporta l’audio digitale fino a 24bit 192KHz e fornisce uscite tramite RCA stereo e jack da 3,5mm per le cuffie. L’IQaudio DAC Pro costa cinque dollari in più e fornisce le stesse uscite ma è equipaggiato con un DAC di qualità superiore. Se avete bisogno di un amplificatore dedicato, IQaudio DigiAMP+ offre fino a 35W per canale per altoparlanti passivi.

L’ultimo proposta è costituita dalla IQaudio Codec Zero che, come suggerisce il nome, è stata progettata per Raspberry Pi Zero. Questo hat I/O audio offre diversi ingressi ed uscite. È presente un microfono MEM incorporato, utile per realizzare il proprio assistente domestico come Alexa, Google o Mycroft. Supporta anche microfoni esterni ed integra un altoparlante mono da 1,2W.

Le schede IQaudio sono disponibili presso i venditori approvati da Raspberry Pi, mentre IQaudio Codec Zero sarà disponibile nel 2021.