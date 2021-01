Raspberry Pi Pico emula anche i retro computer

La community del recente Raspberry Pi Pico, prodotto di cui trovate le specifiche complete nella nostra notizia dedicata, si è messa subito al lavoro per sfruttare al meglio le potenzialità del microcontrollore, realizzando alcune opere davvero incredibili. Il giorno dell’uscita, la Raspberry Pi Foundation ha condiviso su Twitter un progetto Raspberry Pi Pico per l’emulazione e trasmissione di alcune demo BBC Micro su uno schermo esterno. Ricordiamo, nel caso non ne foste a conoscenza, che BBC Micro è la macchina che ha influenzato i nomi dei modelli di Raspberry Pi ed è stato il computer con cui Eben Upton ha imparato a programmare nell’ormai lontano 1988.

Credit: Kilograham5

Il progetto è stato sviluppato da un maker conosciuto su Twitter come Kilograham5. Nel messaggio viene mostrata un’emulazione ad alta fedeltà e a piena velocità utilizzando un Raspberry Pi Pico parzialmente overcloccato. Per ottenere un output video, Kilograham5 ha utilizzato i pin IO programmabili per usare un cavo VGA/DPI e collegare lo schermo. Può persino supportare l’input da tastiera utilizzando un host USB 1.1. Nel caso foste interessati, trovate tantissime fantastiche demo sul GitHub di Bitshifters. Si tratta essenzialmente di una raccolta di software, video demo e giochi di artisti, musicisti, sviluppatori e appassionati della comunità microelettronica che è ideale per essere usata per progetti come questa dimostrazione.

Pico costa solo 4$ e siamo decisamente ansiosi di vedere cosa la community potrà creare con esso. Ricordiamo che il flessibile microcontrollore è basato sul processore RP2040, progettato direttamente da Raspberry Pi. Quest’ultimo è un dual-core ARM Cortex-M0+ con 264KB di RAM interna ed il supporto fino a 16MB di memoria Flash off-chip. La minuscola scheda (51×21 mm) offre molteplici opzioni per il collegamento di periferiche esterne, tra cui I2C, SPI e Programmable I/O (PIO).