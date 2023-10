Razer Basilisk X Hyperspeed: mouse gaming wireless ad appena 47€!

Il mercato dei mouse da gaming ha avuto, specie nell'ultimo decennio, una sonora impennata, al punto che destreggiarsi tra gli innumerevoli prodotti proposti da brand noti (e meno noti) è diventato davvero arduo, e questo a prescindere dal budget a disposizione, come per altro testimoniano anche i numerosi articoli che, negli anni, abbiamo stilato nel tentativo di indirizzarvi verso i migliori acquisti.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Qualora tutto ciò non fosse bastato, vi segnaliamo allora che su Amazon è disponibile, per altro a soli 47,00€, l'ottimo mouse wireless, ed ovviamente da gaming, Razer Basilisk X Hyperspeed, che per altro è anche presente nella nostra selezione dei "migliori mouse da gaming sotto i 100€", avendo un prezzo di partenza di 74,99€, oggi ribassato del 37%.

Razer Basilisk X Hyperspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Basilisk X Hyperspeed è il mouse ideale per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo di controllo che non sia semplicemente wireless e di qualità, ma che sia anche preciso e, soprattutto, molto comodo da impugnare. Questo mouse, infatti, vanta un design che vi permetterà di impugnarlo con grande comodità e con diversi posizioni del polso, anche grazie ai suoi tasti di grandi dimensioni e facilmente raggiungibili.

La sintesi è che il rapporto qualità/prezzo di questo prodotto, specie al di sotto dei 50 euro, è così alta che l'acquisto è davvero consigliatissimo, soprattutto qualora non abbiate ancora optato per l'acquisto di un mouse specifico per il gaming, e vi troviate ancora a giocare con un prodotto ad uso generico. Le differenze, all'acquisto, saranno notevoli, anche grazie a piccole attenzioni tecniche che spaziano dal sensore di puntamento alla programmazione dei tasti.

Per quanto riguarda il prezzo, come anticipato Razer Basilisk X Hyperspeed è venduto oggi con uno sconto del 37%, che lo rende certamente molto conveniente rispetto a quella che è la media a cui è stato venduto nel corso delle ultime settimane. Se si esclude, infatti, alcune brevi parentesi in cui questo mouse è sceso sotto i 40 euro, Amazon lo ha proposto con frequenti oscillazioni di prezzo, alcune delle quali lo hanno portato anche al di sopra dei 50 euro. In tal senso, acquistare questo mouse a 47 euro è certamente cosa gradita anche perché, come abbiamo cercato di dirvi lungo tutto l'articolo, si tratta di un prodotto di indubbia qualità, e da noi caldamente consigliato.

Insomma, se non avevate ancora avuto modo di acquistare un mouse da gaming, questa è l'occasione che fa per voi! Per questo, vi suggeriamo di non perdere altro tempo, e di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!