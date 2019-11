Razer Firefly V2, il tappetino con illuminazione RGB si rinnova

Più sottile, luminoso e non solo: Razer Firefly V2 è un tappetino per mouse da 60 euro disponibile da subito sul sito Razer.

Razer ha recentemente presentato molti nuovi prodotti come il controller Junglecat, gli auricolari wireless Hammerhead o il suo primo laptop con tastiera ottica. In queste ore ecco spuntare il Firefly V2, il successore del tappetino rigido per mouse presentato nel 2015.

La seconda iterazione di Firefly apporta al tappeto diversi miglioramenti, tra cui un maggior numero di zone di illuminazione (19) e una luminosità superiore. È anche più sottile del modello precedente con soli 3 mm di spessore e ora ha un fermo per bloccare il cavo del mouse evitando che si muova troppo.

La superficie è micro-testurizzata per un migliore tracciamento del mouse, la base è in gomma e l’illuminazione RGB su tutta la superficie contempla 16,8 milioni di colori (Razer Chroma) tra cui scegliere tramite il software Razer Synapse.

Firefly V2 è più economico del predecessore, costa infatti 60 euro, 15 euro in meno rispetto a Firefly V1. È già disponibile sul sito italiano di Razer.