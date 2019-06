RAZER Kraken X: cuffie gaming ultra-leggere con audio surround 7.1

Razer ha presentato Kraken X, un nuovo headset dal prezzo contenuto con audio surround 7.1 e caratterizzato da un peso di soli 250 grammi.

Razer, ha presentato un nuovo modello della sua celebre serie di gaming headset Kraken, le Kraken X. Si tratta di di cuffie gaming cablate, progettate per essere ultra-leggere e confortevoli, con audio surround 7.1 e con un prezzo che non prosciugherà il vostro conto in banca.

Secondo Razer, grazie alle funzionalità audio surround 7.1, le Kraken X offriranno ai propri utenti un vero e proprio vantaggio durante il gioco, potendo garantire un audio posizionale chiaro, preciso e pulito, almeno rispetto ad altre cuffie gaming concorrenti che si posizionano nella stessa fascia di prezzo e che possono garantire solamente un’uscita audio stereo.

L’altro punto di forza di queste cuffie è il comfort superiore che riescono a garantire. Rispetto al classico design Kraken sono state snellite, così da raggiungere un peso di soli 250 grammi, che le rende di fatto uno dei modelli più leggeri nel panorama delle cuffie gaming presenti sul mercato.

Le nuove Razer Kraken X Sono fornite di comodi cuscinetti auricolari ovali in memory foam con scanalature per occhiali, la fascia superiore ha una imbottitura morbida e l’archetto è, ovviamente, regolabile.

Parlando di specifiche tecniche, le cuffie sono dotati di una risposta in frequenza dai 12 Hz ai 28 kHz, un’impedenza di 32 ohm e una sensibilità di 109 dB. I suoni vengono riprodotti da driver da 40 mm al neodimio.

Sul padiglione sinistro, Razer ha posizionato il tasto per attivare e disattivare il microfono, la ghiera per il controllo del volume e il microfono flessibile e retrattile presente sui classici modelli Kraken.

Le Razer Kraken X sono dotate di un microfono cardioide, con una risposta in frequenza dai 100 Hz ai 10 kHz e una sensibilità di – 45 dB (+ / – 3 dB). Il microfono è in grado di registrare il suono proveniente dalla zona attorno alla bocca dell’utente ed eliminare il rumore di fondo che arriva dalla parte posteriore e dai lati, così da rendere la comunicazione cristallina e pulita durante le sessioni di gioco in multiplayer con i propri amici.

Non manca la compatibilità multipiattaforma: le nuove Kraken X possono essere utilizzate su tutti i dispositivi dotati di jack audio da 3,5 mm. L’audio surround 7.1 è però disponibile solamente su Windows 10, versione 64 bit.

Le nuove Razer Kraken X sono disponibili in due colorazioni, una classica completamente nera ed una nera con dettagli blu, a un prezzo consigliato è di 59,99 euro. Razer ha inoltre colto l’occasione per annunciare che tutte le cuffie lanciate dal 2019 in poi offriranno funzionalità audio surround 7.1 immersivo.