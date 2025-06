La notizia in un minuto

Razer ha lanciato la tecnologia Sensa HD Haptics, un sistema rivoluzionario che trasforma l'esperienza di gaming traducendo gli eventi di gioco in sensazioni tattili concrete che coinvolgono tutto il corpo del giocatore. La tecnologia si materializza in due prodotti: il cuscino gaming Freyja, che si posiziona sulla sedia esistente per offrire feedback tattile corporeo, e le cuffie Kraken V4 Pro, che convertono l'audio in vibrazioni craniche creando una sinergia sensoriale immersiva. Il sistema utilizza connettività Bluetooth per ridurre i rischi legati ai cavi e si gestisce tramite il software Razer Synapse 4. Attualmente quindici titoli supportano nativamente la tecnologia, tra cui Hogwarts Legacy e Frostpunk 2, mentre altri 92 giochi sono compatibili attraverso SimHub, includendo popolari simulatori come Microsoft Flight Simulator 24 e Forza Horizon 5. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione sensoriale del gaming, portando l'immersione oltre la tradizionale esperienza audiovisiva verso una percezione fisica completa dell'ambiente virtuale.