Recensione Corsair iCUE LS100, l’illuminazione ARGB va oltre il PC

Lo sappiamo, la moda degli RGB ha creato una netta separazione tra chi li ama e chi li odia. Se fate parte del primo gruppo, allora vi piacerà l’ultima novità Corsair, che con le strisce LED iCUE LS100 porta l’illuminazione multicolore fuori dal PC, completando un cammino intrapreso già da qualche anno per immergere l’intera postazione da gioco in un bagliore variopinto.

Non è una reale novità l’uso delle strisce LED all’interno degli ambienti, appese dietro ai monitor, sotto alle scrivanie o come veri e propri complementi d’arredo. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni artigianali. Quello che ha fatto Corsair è realizzare prodotti specificatamente pensati per questa tipologia d’uso, e che siano un’estensione degli altri suoi – innumerevoli – prodotti dotati di Led RGB, completando il tutto con un sistema di controllo completo e personalizzabile che ormai conosciamo da tempo, e cioè il software iCUE.

Come sono fatte

Si inizia con lo “Starter Kit”, un pacchetto composto da quattro strisce LED, due lunghe da 45 cm e 27 LED ciascuna, e due corte da 25 cm e 15 LED. Sono LED addressable, cioè possono essere comandati e accesi singolarmente nei singoli e innumerevoli colori, per creare infinite sfumature e giochi di colore.

L’elemento chiave del kit è il controller, una piccola scatoletta a cui collegherete le strisce LED, ognuna in serie all’altra, l’alimentazione esterna e un cavo Micro USB / USB, che a sua volta dovrete collegare al PC per permettere al software iCUE di controllare il funzionamento. Il controller è dotato di un tasto di accensione che, assieme all’alimentazione esterna, permette di accendere le strisce LED autonomamente, senza dover per forza avviare il PC.

Per installare facilmente le strisce LED nella confezione sono presenti dei piccoli supporti magnetici, dotati di un adesivo. Applicate i supporti alla superficie e poi le strisce magneticamente; potrete facilmente spostarle a piacimento, soprattutto perché la quantità di supporti (16) sono sufficienti per prevedere differenti configurazioni. Non mancano alcune (8) clip per il passaggio dei cavi.

I LED sono protetti da una copertura in plastica opaca, che ha lo scopo non solo di protezione, ma soprattutto di migliorare la diffusione della luce per un risultato uniforme. Molte strisce LED, con gli elementi luminosi a vista, creano un effetto luminoso puntiforme, soprattutto quando sono installate direttamente di fronte e a poca distanza da una superficie.

Installazione e kit di espansione

Sarete voi a decidere dove e come installare le strisce LED, ma Corsair ha previsto tre differenti scenari: l’installazione dietro un monitor, dietro a due monitor e un’installazione libera, solitamente lineare, come può essere il bordo posteriore di una scrivania.

Questi scenari sono replicati all’interno del software iCUE, che permette di offrire delle preimpostazioni d’illuminazione. La personalizzazione è comunque tale da offrirvi massima libertà d’installazione, soprattutto per via del controller con alimentazione esterna che non vi lega, ad ogni costo, ad un PC.

Il controller supporta due canali, per un totale di 192 LED. Cioè potete collegare in serie tra loro tante strisce LED fino a raggiungere tale limite. Vi ricordiamo che le versioni lunghe, da 45 cm, ospitano 25 LED, mentre le versioni corte da 25 cm hanno 15 LED.

Lo Starter Kit è pensato per illuminare la parte posteriore di un singolo monitor, ma potrete acquistare due kit di espansione, uno con strisce LED da 45 cm e uno con quelle più corte da 25 cm. Ogni kit include due strisce LED della lunghezza indicata, ulteriori supporti e cavi di estensione.

Le piccole clip sono modellate per inserirsi in un unico verso, quindi la procedura d’installazione risulta essere semplice, precisa, e alla portata di tutti.

Software di controllo iCUE

Se deciderete di connettere il controller al PC tramite porta USB, potrete gestire il funzionamento delle strisce LED tramite il software Corsair. Gli effetti disponibili sono molti, ma oltre alla scelta dei colori o del modo in cui devono illuminarsi, potrete attivare una delle tre modalità predefinite: Lightning Link, Video Lightning e Audio Lightning.

La modalità Lightning Link è l’ideale se avete altre periferiche Corsair compatibile con iCUE, poiché potrete sincronizzare tutti i componenti, dalle ventole o strisce LED interne al PC, a mouse, cuffie, tastiera e ora anche LS100. Tutta la vostra postazione sarà sincronizzata e gli effetti d’illuminazione passeranno tra tutti i componenti per un risultato dal forte impatto visivo.

Video Lightning permette invece alle strisce LED di assumere il coloro dell’immagine mostrata a schermo, ed è l’ideale se decidete di posizionare le LS100 dietro al monitor. Infine Audio Lightning, come intuibile, offre un’attivazione in base all’audio, dalla riproduzione di un video dal PC alla vostra voce.

Come per gli altri componenti e periferiche, anche la configurazione di LS100 è intuitiva, bastano pochi click.

Esperienza d’uso

La fase d’installazione fisica non ci ha creato problemi, e l’unico suggerimento che vi diamo è di fare una sorta di simulazione prima di posizionare i supporti dietro al monitor o su altri elementi dove vorrete posizionare le strisce LED. Liberate l’adesivo dalla pellicola protettiva, applicatelo alla superficie, precedentemente pulita con un panno, e il gioco è fatto. Le strisce LED si applicano con dei magneti, quindi dovrete solo avvicinare al supporto. Vi conviene procedere ai collegamenti prima del posizionamento.

Collegate al PC e al software iCUE, verranno subito rilevate e potrete procedere alla configurazione. Il software stesso vi suggerisce la procedura d’installazione. Assicuratevi di avere l’ultima versione del software, altrimenti non verranno rilevate.

La luce sprigionata, grazie alla copertura in plastica, è diffusa e omogenea. Anche se posizionati molto vicini a una superficie, ad esempio un muro se avete la scrivania vicino a una parete, non noterete quell’effetto puntiforme che solitamente si ha con strisce LED economiche e senza copertura.

Non abbiamo difetti da sottolineare, fanno quello che promettono, lo fanno bene e tutti possono installarle e usarle, senza alcuna conoscenza specifica.

Verdetto

Lo Starter Kit è venduto a un prezzo di listino di 99 euro, mentre i kit di espansione potrete acquistarli a 39.99 euro per due strisce da 45 cm e 29.99 euro per due da 25 cm. Se confrontate questi prezzi con quelli di strisce LED economiche, che si trovano in abbondanza su Amazon, vi renderete conto che stiamo parlando di prezzi totalmente differenti.

È quindi importante capire le differenze, cosa offrono in più le LS100 rispetto una tradizionale striscia LED? Prima di tutto si tratta di LED Addressable, quindi gestibili singolarmente. Inoltre sono offerti in moduli, dotati di una copertura che permette di avere un’omogeneità dei colori nettamente superiore. E sono dotati di connettori e accessori che rendono l’installazione veloce, semplice e soprattutto, grazie ai supporti magnetici, potrete cambiare la configurazione come vorrete.

Le normali ed economiche strisce LED sono solitamente pensate per un’installazione definitiva, eccezione fatta per quelle magnetiche. Offrono un’illuminazione solitamente peggiore e richiedono una maggior cura nell’installazione per ottenere lo stesso effetto uniforme. Come vantaggio, molti modelli, permettono di essere tagliate per la lunghezza necessaria, mentre le LS100 non possono essere manipolate in termini di lunghezza.

Infine, e probabilmente il principale vantaggio delle LS100, riguarda la compatibilità con il software iCUE, che offre un controllo infinitamente superiore rispetto a quello che potrete avere con una striscia LED classica.

Se quindi volete un’illuminazione di qualità, e il massimo controllo offerto dal software Corsair, considerate l’acquisto delle LS100. A fronte di una spesa comunque non indifferente, avrete un prodotto di alta qualità. In tutti gli altri casi, armati di un po’ più di volontà e spirito da “fai da te”, date un’occhiata a queste alternative economiche.