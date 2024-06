Rilancio del mercato PC: l'imminente fine del supporto a Windows 10 spinge le vendite

Nell'ultimo anno, il mercato dei PC ha subito un drastico calo, etichettato come il peggiore nella storia del settore secondo Gartner. Tuttavia, il primo trimestre del 2024 ha segnato una svolta positiva per il mercato statunitense (e verosimilmente quello globale) dei PC, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 14,8 milioni di unità, e si prevede un ulteriore crescita del 5% per il resto dell'anno e un incremento dell'8% fino a 75 milioni di unità nel 2025.

Gli analisti di Canalys avevano previsto una ripresa per il 2024 e i dati hanno confermato un incremento previsto di 69 milioni di consegne per quest'anno, un miglioramento annuale del 5%, mentre per il 2025 si prevede una crescita dell'8% con 76 milioni di unità consegnate.

Uno degli elementi chiave di questo incremento è attribuito alla fine del supporto di Windows 10, fissata per il 14 ottobre 2025. Gli utenti che non vogliono pagare i costi elevati degli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESUs) probabilmente passeranno a Windows 11, il quale richiede hardware aggiornato come il modulo TPM 2.0, forzando molti a dover aggiornare i loro dispositivi.

Un altro fattore che contribuisce alla crescita è il lancio dei nuovi processori da parte di AMD e Intel nel 2024. Sebbene i nuovi laptop alimentati da Snapdragon stanno generando opinioni miste, il loro utilizzo dell'attuale parola d'ordine dell'industria, "IA", dovrebbe spingere una nuova ondata di vendite di PC tra i consumatori.

Secondo Greg Davis, analista di Canalys, "con una ampiezza significativa della base installata di PC ancora su Windows 10, i prossimi quattro trimestri dovrebbero testimoniare un forte slancio nel ciclo di rinnovamento". Davis sottolinea anche l'emergere di capacità IA direttamente sui dispositivi, con nuovi prodotti ed esperienze per gli utenti che promettono di entusiasmare tanto i consumatori quanto le aziende all'interno degli ecosistemi Windows e Apple.

Per quanto riguarda la performance dei principali fornitori di PC nel trimestre, HP si è classificata al primo posto, nonostante una leggera contrazione nella crescita annuale. Seguono Dell, Lenovo, Apple e Acer. In particolare, Apple ha registrato un incremento del 22% nelle spedizioni rispetto all'anno precedente.

Nel settore dei tablet, Apple continua a dominare con la sua linea di iPad, mantenendo più della metà della quota di mercato grazie alle 4,9 milioni di unità spedite, mentre Samsung si posiziona al secondo posto con 1,8 milioni.