RISC-V, l’alternativa low cost a Raspberry Pi ora su Indiegogo

L’alternativa a Raspberry Pi basata su RISC-V di cui vi abbiamo parlato il mese scorso è tornata alla ribalta, questa volta con un nuovo nome, su Indiegogo. La scheda Nezha, che prende il nome da una divinità protettrice della mitologia cinese, è comparsa per breve tempo su AliExpress per l’acquisto, ma attualmente non è più possibile comprarla. Nezha offre un punto di ingresso a basso costo nel mondo RISC-V per gli sviluppatori desiderosi di provare una nuova piattaforma per l’IoT.

Credit: Wu Caesar

Il dispositivo è dotato di un processore RISC-V Allwinner D1 a 64 bit single-core funzionante a 1GHz, accompagnato da 1GB di RAM DDR3 e 256MB di memoria flash. Il GPIO a 40 pin sembra essere compatibile con Raspberry Pi, ma non possiamo assicurarvi la possibilità di utilizzare HAT e altri componenti aggiuntivi con esso. Il sistema operativo preferito di Allwinner è Tina, un fork di OpenWrt, a sua volta un progetto Linux rivolto a dispositivi embedded come i router. È in circolazione dal 2004 ed è ottimizzato per adattarsi a molteplici progetti, generalmente configurati tramite terminale. È disponibile anche Debian 11 con un ambiente desktop leggero, mentre si sta lavorando su Fedora, Gentoo e Ubuntu.

La scheda è disponibile in diversi bundle, come quello con una scheda per fotocamera USB da 720p o un touchscreen capacitivo da 8”. Una “suite completa” raggruppa entrambi con un array di sei microfoni, anch’esso dotato di cinque pulsanti hardware, per circa 170 dollari. Ovviamente non ci aspettiamo prestazioni eccezionali, poiché la scheda non dispone di una GPU 3D e la CPU single-core da 1GHz sarà meno performante rispetto ad altre proposte, ma si tratta, in ogni caso, dello strumento perfetto per chiunque voglia imparare a sfruttare l’architettura RISC-V.

Credit: Wu Caesar

Ricordiamo che sostenere un progetto finanziato tramite crowdfunding non fornisce la garanzia di ricevere il prodotto finale, quindi tenete in considerazione questa possibilità prima di decidere se investire o meno i vostri sudati risparmi in questo prodotto.