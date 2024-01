LG 24GN65R UltraGear, il più desiderato al MINIMO STORICO! (-13%)

Nonostante nelle ultime quattro settimane siano emerse buone opportunità di acquistare l'LG 24GN65R UltraGear a un prezzo vantaggioso, Amazon ha ulteriormente ridotto il costo di questo apprezzato monitor da gaming compatto. Attualmente, è possibile acquistarlo a soli 129,99€, registrando un ribasso di 20€ rispetto al miglior prezzo precedentemente offerto.

LG 24GN65R UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Arriviamo subito al dunque. Pur essendo promosso come monitor gaming, l'LG 24GN65R UltraGear sarà in grado di soddisfare anche le esigenze degli appassionati di grafica. A un prezzo competitivo, è tra i modelli più consigliati per coloro che cercano un pannello con tempi di risposta rapidi e una resa cromatica precisa. Con un tempo di risposta di 1 ms, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e la tecnologia AMD FreeSync Premium, offrirà sessioni di gioco estremamente fluide, rendendolo una scelta eccellente in questa fascia di prezzo.

Il pannello di UltraGear sorprende quindi anche per la qualità dei colori, garantendo una fedeltà cromatica eccezionale e ampi angoli di visione. Oltre alle prestazioni, offre un comfort visivo notevole, con funzionalità come la modalità Reader e la tecnologia Flicker Safe che riducono l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato. La calibrazione del colore e l'HDR 10 aggiungono un tocco in più all'esperienza visiva, mentre le funzioni multitasking, come lo Screen Split, consentono una gestione efficiente di più finestre contemporaneamente.

Tutto ciò è ora disponibile a un prezzo incredibile di soli 129,99€, rappresentando un'opportunità unica per migliorare il proprio setup e portare l'esperienza visiva a un livello superiore. Un'offerta imperdibile rivolta non solo agli appassionati di gaming, ma anche a coloro che cercano un monitor in grado di offrire prestazioni ottimali per qualsiasi tipo di contenuto.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!