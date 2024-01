Ripetitore WiFi 6 Tenda A23 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -15%

Non perdere l'occasione di espandere il tuo Wi-Fi con il potente ripetitore WiFi 6 AX1500 Tenda A23! Disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 33.99€, ti permette di connettere la tua casa ampliando la portata della rete WiFi, sfruttando solamente una presa di corrente. È semplice da configurare ed è dotato di una porta Gigabit per una connessione cablata veloce. Acquistalo ora e approfitta di uno sconto del 15% per una connettività senza rivali!

Tenda A23 Ripetitore WiFi 6 AX1500, chi dovrebbe acquistarlo?

Una vita digitale senza interruzioni è adesso alla portata di tutti con il Ripetitore WiFi 6 AX1500 Tenda A23, che offre una soluzione pronta all'uso per chi si trova alle prese con zone d'ombra nella rete wireless e desidera una copertura stabile in tutta la casa. Se stai cercando di eliminare i fastidiosi problemi di connessione in un ambiente di circa 80㎡, o necessiti di un segnale potente attraverso spesse pareti, questo dispositivo è la scelta giusta.

Per coloro che non si accontentano di una semplice connessione wireless, la porta Gigabit inclusa trasforma Tenda A23 in un vero e proprio ponte veloce per dispositivi come set-top box, smart TV e console di gioco, garantendo un'esperienza multimediale di alta qualità. La configurazione semplice e rapida, unite alla sicurezza avanzata WPA3, rendono questo ripetitore una soluzione perfetta per famiglie e appassionati di tecnologia che cercano una rete flessibile e affidabile per casa o piccoli uffici.

Il Tenda A23 è un dispositivo avanzato per migliorare la connessione Wi-Fi domestica. Offre velocità fino a 1501 Mbps grazie al dual-band, con 1201 Mbps sulla banda di 5GHz e 300 Mbps su 2,4 GHz. Dotato di due antenne ad alto guadagno da 5dBi, estende il segnale in ogni angolo della casa, con una configurazione semplice e modalità punto di accesso integrata.

Il Tenda A23 è l'ideale per chi cerca una soluzione potente ed efficiente per eliminare le zone senza copertura Wi-Fi. Con la sua installazione semplice e rapida, trasformerai qualsiasi spazio in un'area connessa ad altissima velocità spendendo davvero poco, visto il prezzo scontato di 33.99€.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!