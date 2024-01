Risparmia 30%: NETGEAR Switch 8 Porte PoE+ a €69,99!

Se siete alla ricerca di un nuovo switch di rete dall'ottimo rapporto qualità prezzo, questo NETGEAR con 8 porte Gigabit e supporto alla tecnologia PoE+ è quello che fa per voi, specialmente grazie all'offerta di oggi grazie al quale è possibile acquistarlo su Amazon a 99€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino.

NETGEAR Switch Gigabit 8 porte con PoE+, chi dovrebbe acquistarlo?

Per professionisti IT e piccole imprese alla ricerca di una soluzione efficiente ed economica per potenziare il loro networking, lo switch NETGEAR emerge come scelta eccellente. Questo switch Ethernet Gigabit non solo vi permetterà di connettere fino a otto dispositivi con la semplicità del plug-and-play, ma offre anche il supporto avanzato alla tecnologia PoE+ su tutte le porte, con un budget energetico totale di 83W. Perfetto per alimentare telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless, senza la necessità di prese elettriche aggiuntive.

Il vostro ambiente lavorativo apprezzerà il funzionamento silenzioso di questo switch, ideale per uffici e spazi condivisi dove il rumore è un fattore critico. Con 3 anni di Assistenza hardware e un design ad alta efficienza energetica conforme allo standard IEEE802.3az, lo switch NETGEAR si propone a un prezzo appetibile di 99€. Siete pronti a migliorare la vostra infrastruttura di rete con un dispositivo affidabile e dal costo contenuto?

Lo switch di NETGEAR non richiede installazioni software né configurazioni complesse. È possibile posizionarlo sia sulla scrivania che a parete, ed è l'investimento ideale per chi vuole una soluzione pratica e affidabile per migliorare la propria rete domestica o aziendale. Al prezzo scontato di 99€ è davvero difficile farselo scappare!

