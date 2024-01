Prezzo TOP su questo Tappetino RGB Corsair! (-44%)

Siete alla ricerca di un nuovo tappetino per il mouse e desiderate un modello non solo super spazioso, ma anche dotato di illuminazione RGB? In tal caso non possiamo non consigliarvi il Corsair MM700 RGB nella misura extended 3XL, abbastanza grande da contenere tutte le vostre periferiche, dotato di un hub con due porte USB integrato e in offerta su Amazon a soli 89,99€ grazie a uno sconto del 44%!

Corsair MM700 RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Se desiderate organizzare al meglio la vostra postazione da gaming e volete un tappetino capace di coprire tutta la scrivania, ma anche di donargli un aspetto più accattivante, il Corsair MM700 RGB rappresenta l'acquisto ideale per voi, rientrando senza dubbio tra i migliori tappetini da gaming XXL. Questo tappetino esteso di dimensioni generose, 1220 mm x 610 mm, offre abbastanza spazio per accogliere mouse, tastiera e tutti gli accessori di cui avrete bisogno, garantendo il massimo del comfort e della praticità. Inoltre, la base in gomma spessa assicura una superficie stabile e livellata, ideale per lunghe sessioni di gioco o di lavoro.

Per i giocatori che amano personalizzare il proprio setup, il tappetino offre illuminazione RGB dinamica a 360° con dodici profili preimpostati facilmente selezionabili tramite un comodo pulsantino. L'hub a due porte USB integrato semplifica, invece, la connessione di altri dispositivi, come cuffie o un altro mouse. Insomma, che voi siate dei pro gamer o sfruttiate la postazione anche per il lavoro, questo tappetino da gioco è pensato per migliorare la vostra esperienza, unendo design, funzionalità, e un pizzico di stile grazie ai suoi effetti luminosi.

Con il suo design elegantemente funzionale, il Corsair MM700 RGB vi permette di giocare con stile e comodità, rendendolo l'aggiunta ideale alla vostra postazione. Il prezzo suggerito di 89,99€, rispetto al prezzo originale di 159,85€, è un'opportunità imperdibile per aggiornare il vostro setup con qualità e innovazione.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!