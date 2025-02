Guarda questi robot di Google giocare a calcio [VIDEO]

Ricercatori di Google DeepMind hanno presentato una dimostrazione di robot umanoidi miniaturizzati che giocano una partita di calcio uno contro uno. L'esperimento, condotto utilizzando il modello Robotis OP3, ha mostrato come i robot siano in grado di apprendere abilità motorie complesse.

I robot hanno sviluppato capacità come camminare, calciare e rialzarsi dopo una caduta. Inoltre, hanno acquisito una comprensione delle regole del calcio, imparando ad anticipare la traiettoria della palla e quando bloccare i tiri avversari. Questa ricerca rappresenta un significativo passo avanti nell'intelligenza artificiale applicata alla robotica, aprendo nuove possibilità per lo sviluppo di robot più agili e adattabili in contesti complessi.

La storia dei robot umanoidi risale agli anni '70, quando i primi prototipi furono sviluppati in Giappone. Tuttavia, l'idea di macchine antropomorfe è molto più antica. Già nell'antica Grecia, il mito di Talos, un gigante di bronzo che proteggeva l'isola di Creta, rappresentava una sorta di proto-robot.

L'applicazione della robotica allo sport è, invece, un campo di ricerca relativamente recente, ma che sta facendo rapidi progressi. La RoboCup, una competizione internazionale di calcio robotico, è stata fondata nel 1997 con l'ambizioso obiettivo di sviluppare una squadra di robot umanoidi capace di battere la squadra campione del mondo entro il 2050.

L'uso di robot miniaturizzati nel calcio presenta, però, sfide non indifferenti: questi robot devono essere in grado di muoversi rapidamente, mantenere l'equilibrio e coordinare movimenti complessi in tempo reale. Ciò richiede algoritmi di apprendimento automatico estremamente sofisticati e hardware all'avanguardia.

Infine, è interessante notare come questa ricerca possa avere applicazioni ben oltre il campo sportivo. Le tecnologie sviluppate per questi robot calciatori potrebbero un giorno essere applicate in campi come l'assistenza sanitaria, le operazioni di salvataggio in situazioni di disastro, o persino l'esplorazione spaziale.