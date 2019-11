ROG Zenith II Extreme, la casa ideale di Asus per i Ryzen Threadripper 3000

ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E e Prime TRX40-Pro sono le tre nuove motherboard di Asus per i Ryzen Threadripper 3000 in arrivo.

Asus ha annunciato tre motherboard TRX40, compatibili con le nuove CPU Ryzen Threadripper 3000 in arrivo il 25 novembre. Due modelli – ROG Zenith II Extreme e ROG Strix TRX40-E – fanno parte della famiglia ROG, mentre uno (Prime TRX40-Pro) rientra nella serie Prime.

La ROG Zenith II Extreme è pensata per chi vuole il massimo. Si tratta di una soluzioneEATX caratterizzata da un VRM TDA21472 con 16 fasi da 70 Ampere ciascuna. La scheda madre presenta inoltre induttanze in lega microfine, condensatori giapponesi 10K e tre connettori di alimentazione per la sola CPU (8 + 8 + 6 pin).

Il dissipatore principale dei VRM della Zenith II Extreme è dotato di heathpipe a contatto diretto e di due ventole semi-passive che si accendono solo quando le temperature dei componenti sottostanti raggiungono i 60 °C. Sull’I/O è presente un piccolo display OLED da 1,77″ su cui vengono visualizzate non solo informazioni diagnostiche ma anche valori di frequenza, tensione e temperatura della CPU.

Per il resto, la motherboard mette a disposizione otto slot DDR4 ECC fino a 3200 MHz (4600 MHz in OC+), quattro slot PCIe 4.0 x16 (x16 / x8 / x16 / x8), cinque connettori M.2 e otto SATA a 6 Gbps.

La connettività è affidata ai chip Aquantia AQC-107 10G Ethernet e Intel I211-AT Gigabit Ethernet; c’è inoltre il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0. La parte audio, invece, è affidata al DAC ESS Sabre9018Q2C e al codec SupremeFX S1220. Potete approfondire gli altri aspetti di questa scheda madre nella tabella di seguito:

Asus Zenith II Extreme Formato EATX Memoria 8x DDR4 Multi-GPU 4x SLI, 4x CrossFireX PCIe 4.0 4x x16: fino a x16 / x8 / x16 / x8 Archiviazione 5x M.2 (tutti PCIe x4, 2 support SATA)

8x SATA 6Gbps Connettività Aquantia AQC-107 10G Ethernet

Intel I211-AT Gigabit Ethernet

2×2 802.11ax (Wi-Fi 6) MU-MIMO; Bluetooth 5 Audio Codec SupremeFX S1220

ESS Sabre9018Q2C DAC

DTS Sound Unbound USB 3.2 Gen 2 2×2 (20 Gbps): 1x posteriore Tipo-C

3.2 Gen 2 (10 Gbps): 1x Tipo-C, 6x Tipo-A, 2x anteriore

3.2 Gen 1: 8x posteriore, 4x anteriore

2.0: 3x anteriore Aura 2x connettori per strisce LED + 3x su Fan Extension Card II

2x connettori indirizzabili Gen2 Raffreddamento 4x connettori delle ventole + 6x sulla Fan Extension Card II

2x connettori della pompa

2x sensore di temperatura del liquido di

1x sensore di portata del liquido di raffreddamento

1x sensore del waterblock2 x sensore di temperatura

La seconda motherboard, la ROG Strix TRX40-E, si colloca un gradino più in basso rispetto alla Zenith II Extreme ed il suo formato è l’ATX standard. Anche qui troviamo un VRM a 16 fasi dissipato da heatpipe a contatto diretto con due ventole semi-passive. Il socket è alimentato da due connettori ad 8 pin e anche il dissipatore che sta sul chipset TRX40 ha una ventola che gira solo quando le temperature iniziano a salire.

Come la Zenith II Extreme, pure la Strix TRX40-E permette d’installare otto moduli DDR4 ECC a 3200 MHz, che possono essere ulteriormente overcloccati fino a 4400 MHz (OC+). Le differenze con la sorella maggiore però emergono quando si parla di slot di espansione: qui troviamo 3 PCIe 4.0 x16 (fino a x16 / x16 / x16) e un PCIe 4.0 x4, tre slot M.2 e otto porte SATA a 6 Gbps.

La connettività è affidata ai chip Realtek RTL8125-CG 2.5G Ethernet e Intel I211-AT Gigabit Ethernet, mentre trovano spazio il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0. La parte audio è gestita dal Codec SupremeFX S1220.

Asus ROG Strix TRX40-E Formato ATX Memoria 8x DDR4 Multi-GPU 3x SLI, 3x CrossFireX PCIe 4.0 3x x16: fino a x16 / x16 / x16

1x x4 Archiviazione 3x M.2 (tutto PCIe x4, 1 supporta SATA)

8x SATA 6Gbps Connettività Realtek RTL8125-CG 2.5G Ethernet

Intel I211-AT Gigabit Ethernet

2×2 802.11ax (Wi-Fi 6) MU-MIMO; Bluetooth 5 Audio Codec SupremeFX S1220

DTS Sound Unbound USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 1x Tipo-C, 7x Tipo-A, 1x anteriore

3.2 Gen 1: 4x anteriore

2.0: 4x anteriore Aura 2x connettori per strisce LED

2x connettori indirizzabili Gen2 Raffreddamento 5 conenttori delle ventole

1x connettore della pompa

1x connettore del radiatore AIO

1x sensore termico

Per chi invece non ha particolari esigenze c’è la Asus Prime TRX40-Pro. Anche questa è in formato ATX e comprende un VRM TDA21462 a 16 fasi, componentistica di alta qualità e due connettori ad 8 pin per alimentare il socket della CPU. La dissipazione del calore dei VRM è affidata al massiccio dissipatore in alluminio.

Anche qui troviamo il supporto fino a otto moduli DDR4 ECC 3200 MHz, 3 PCI Express 4.0 x16 (fino a x16 / x16 / x16) e un PCIe 4.0 x4, 3 M.2 e 8 porte SATA a 6 Gbps. La connettività non prevede il Wi-Fi ed è affidata al chip Intel I211-AT Gigabit Ethernet; è tuttavia presente uno slot E-key M.2 2230 per chi volesse aggiungere un proprio modulo Wi-Fi. La componente audio, in questo frangente, è affidata al chip Realtek S1220.

Asus Prime TRX40-Pro Formato ATX Memoria 8x DDR4 Multi-GPU 2x SLI, 2x CrossFireX PCIe 4.0 3x x16: fino a x16 / x16 / x16

1x x4 Archiviazione 3x M.2 (tutto PCIe x4, 1 supporta SATA)

8x SATA 6Gbps Connettività Intel I211-AT Gigabit Ethernet Audio Realtek S1220

DTS X: Ultra USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 1x Tipo-C, 3x Tipo-A, 1x anteriore

3.2 Gen 1: 6x posteriore, 1x anteriore

2.0: 4x anteriore Aura 2x connettori per strisce LED

2x connettori indirizzabili Gen2 Raffreddamento 5 testate del ventilatore

1x connettore della pompa

1x connettore del radiatore AIO

1x sensore termico

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano non sono stati ancora annunciati.