Se siete alla ricerca di una scheda video, sarete felici di sapere che i prezzi stanno man mano tornando alla normalità, al punto che Amazon propone attualmente una serie di Nvidia GeForce RTX 3080 a prezzi molto vicini a quelli di listino.

Le proposte attuali di Amazon potrebbero dunque invogliare moltissimi utenti ad acquistare una scheda video di ultima generazione a prezzi ragionevoli, con pochissimo sovrapprezzo dovuto all’ormai nota crisi dei chip. Una delle schede grafiche più interessanti che sta tornando ai suoi prezzi originali, come detto, è la RTX 3080 di Nvidia. Come se non bastasse, il portale propone le versioni personalizzate più ricercate di brand come Asus, Zotac e MSI che, come saprete, sono soliti migliorare il sistema di raffreddamento originale della scheda, oltre ad aumentare le varie frequenze di clock.

Parliamo di schede video di fascia alta, tra le più potenti disponibili sul mercato, in grado di gestire il 4K in modo fluido, per un’esperienza di gioco senza compromessi. La potenza computazionale di queste schede è così alta da permettervi di giocare alla massima risoluzione anche nei prossimi anni, anche se ciò dipende, in parte, da come si evolveranno i software e dalle varie ottimizzazioni implementate dai produttori.

Molti modelli proposti da Amazon, come anticipato, sono overcloccati e con un sistema di raffreddamento personalizzato a tripla ventola, che consente alle schede grafiche di funzionare a frequenze di clock superiori a quelle standard senza compromettere le temperature. Per raggiungere questi risultati, i produttori hanno intervenuto sull’intera struttura della scheda fino a ottimizzare il funzionamento delle ventole, le cui le lame si alternino tra quelle tradizionali e quelle a dispersione, facendo sì che il flusso d’aria penetri in maniera più efficace dentro al dissipatore di calore, situato nella parte sottostante.

Se siete interessati ad acquistare una di queste schede video, dovreste assolutamente dare un’occhiata alla pagina dedicata e di farlo nel più breve tempo possibile in quanto le scorte potrebbero essere limitate.

