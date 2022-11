Nvidia GeForce RTX 4090, lanciata sul mercato ormai un mese fa, pare sia finita nell’occhio del ciclone per un problema che causa la fusione del cavo di alimentazione da 16 pin. Mentre si pensava che questa problematica riguardasse soltanto l’adattatore fornito nella confezione con la GPU, una recente segnalazione di un utente svela ora che il guaio, in realtà, si verifica anche con il cavo 16 pin ATX 3.0 dei nuovi alimentatori.

Nvidia sta attualmente prendendo in esame i casi segnalati, chiedendo anche ai suoi partner di inviare i modelli difettosi di RTX 4090, così da avere un quadro più ampio della situazione e poter identificare più rapidamente l’origine del problema. L’ultima segnalazione proviene da Facebook ed è stata postata da un utente possessore di una MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G, insieme a un alimentatore MEG Ai1300P, sempre di MSI. Allo scopo di evitare la fusione dell’adattatore, l’utente aveva optato per l’utilizzo di quello nativo fornito con l’alimentatore, ma anche in questo l’inconveniente si è nuovamente ripresentato.

Fonte: Wccftech

Come è possibile notare dalle immagini, che mostrano le connessioni del connettore ormai irreparabilmente danneggiate, la plastica è parzialmente fusa. L’utente che ha riportato il problema riferisce inoltre di non aver piegato in alcun modo il cavo, mentre MSI si è nel frattempo premurata di contattarlo per la sostituzione della GPU e dell’alimentatore. Nvidia è attualmente al lavoro per identificare e risolvere il problema il più rapidamente possibile, ma i casi continuano tuttavia ad aumentare. Ciò impatterà sicuramente in maniera negativa sulle prime vendite della RTX 4090, che in questo modo non debutta affatto nel migliore dei modi.