RTX 4090 Suprim Fuzion Frankencard: una GPU mostruosa con raffreddamento a liquido interno

MSI è rinomata per le sue schede grafiche ad alte prestazioni, sia quelle raffreddate ad aria che quelle a raffreddate a liquido con soluzioni All-In-One. Ora, l'azienda sta cercando di combinare i due approcci con la sua nuova RTX 4090 Suprim Fuzion, che presenta una soluzione di raffreddamento a liquido senza radiatore esterno, come riportato da Allround-PC.

LaRTX 4090 Suprim Fuzion, elimina i tubi e il radiatore esterno tipici delle GPU raffreddate a liquido, offrendo una soluzione da 4,5 slot.

Questa scheda video dalle dimensioni imponenti è dotata di un radiatore integrato sotto la massiccia copertura della scheda. Il radiatore sostituisce il dissipatore di calore che sarebbe installato in una scheda grafica tradizionale ad aria, con la pompa, il sistema idraulico e la piastra termica sottostanti che forniscono una soluzione a liquido. Due ventole di grandi dimensioni sulla parte superiore della copertura spingono l'aria attraverso il dissipatore di calore e fuori dai lati della scheda, proprio come una normale scheda grafica. L'aria di scarico che esce dal radiatore aiuterà anche a raffreddare i componenti della PCB sottostanti.

All'interno della scheda, è visibile un dissipatore circolare collegato ai tubi connessi al radiatore. Sui bordi del die della GPU, si possono vedere diversi dissipatori di calore in rame posizionati sui componenti cruciali della PCB che richiedono un raffreddamento diretto, come i chip GDDR6X. MSI ha probabilmente scelto il rame rispetto ai metalli più economici per migliorare la dissipazione del calore, sebbene sia ancora un approccio diverso. Di solito, il raffreddamento dell'intera scheda (inclusi i VRM) viene gestito da un unico grande dissipatore, ma con il radiatore al suo posto, MSI sembra aver deciso di suddividere il raffreddamento in dissipatori individuali. Resta da vedere quanto bene funzioni questo approccio.

Nonostante le dimensioni e i vincoli di flusso d'aria dovuti al radiatore all'interno della scheda grafica, la nuova GPU a raffreddamento a liquido di MSI, la Fuzion, vanterebbe prestazioni migliori del 15% rispetto alle schede video con raffreddamento ad aria tradizionali. La scheda dovrebbe anche avere tubi il 90% più corti rispetto ai design tradizionali di raffreddamento a liquido, da cui deriva la maggioranza del miglioramento delle prestazioni.

Questa scheda non sarà adatta a tutti, poiché occupa quasi cinque slot e pesa notevolmente a causa del liquido e del radiatore integrato. Tuttavia, se si apprezzano le schede grafiche grandi e si dispone dello spazio necessario nel case, offre vantaggi dal punto di vista della confezione. La scheda mantiene tutti i vantaggi di una scheda raffreddata ad aria in quanto non richiede compatibilità extra del case per un radiatore esterno e ventole, offrendo un design molto più pulito senza tubi sporgenti.

Oltre al sistema di raffreddamento stesso, MSI ha anche apportato alcune modifiche al design della copertura per distinguersi dalla concorrenza. La RTX 4090 Suprim Fuzion è la prima versione Suprim con doppia ventola mai realizzata – tutti gli altri modelli hanno tre ventole (tranne forse la 4090 Suprim X Liquid, che conta la doppia ventola del radiatore, anche se ha una terza ventola direttamente sulla scheda). Vi è anche un massiccio logo Suprim sul lato grazie alla considerevole stazza della scheda.

Non è chiaro però come questa nuova Suprim Fuzion si confronterà con altre schede 4090 in termini di prestazioni pure. Le schede raffreddate a liquido spesso lavorano a temperature più basse, ma ciò non si traduce necessariamente in miglioramenti significativi delle prestazioni. Infatti, la già citata 4090 Suprim X Liquid è risultata leggermente più lenta rispetto alla Asus 4090 ROG Strix, principalmente a causa delle frequenze più alte della scheda Asus.

I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma ci aspettiamo che questa scheda sia la più costosa delle RTX 4090 di MSI e non saremmo sorpresi se superasse i 2.000€ visto che anche i modelli meno costosi sono ben al di sopra dei 1.500€ a più di un anno dal lancio.