RTX 5060 con 8GB di memoria? Sarebbe un disastro

Brutte notizie per i videogiocatori che aspettano la nuova RTX 5060 per aggiornare le proprie configurazioni. Chi sperava in una scheda entry level dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, capace magari di farvi giocare in 1440p (che è diventata la nuova risoluzione di riferimento), potrebbe rimanere parecchio deluso: nuove voci di corridoio sostengono infatti che la scheda avrà solo 8GB di memoria video, come la precedente RTX 4060.

A riportare la notizia è il noto leaker MEGAsizeGPU, che su X ha condiviso un post dove afferma che le immagini emerse nei giorni scorsi relative al packaging di una RTX 5060 siano false. Le foto in questione ritraevano la scatola di una RTX 5060 Zotac dove spiccava la dicitura "16GB", ma a quanto pare si trattava di un falso, riconoscibile dal design di vecchia generazione e dal marketing relativo al DLSS 3, anziché al nuovo DLSS 4.

Inutile dire che equipaggiare la RTX 5060 con solamente 8GB di memoria video significherebbe limitarla enormemente: i giochi moderni, specialmente i tripla A che fanno ampio uso del ray tracing, hanno bisogno di molta più memoria video non solo in 4K, ma anche in Quad HD, al punto tale che anche schede come la vecchia RTX 3080 da 10GB iniziano a faticare. Anche la tecnologia RTX Neural Texture Compression non sembra poter risolvere completamente il problema, essendo ancora in fase beta e non supportata dai giochi meno recenti.

Da non dimenticare poi la Multi Frame Generation, che ancor più di quanto già visto con la RTX 4060 e la Frame Generation singola, potrebbe assicurare buoni framerate sopra il 1080p. Il timore è che la RTX 5060 sarà "castrata" pesantemente, sia in termini di memoria che di core (CUDA, RT e Tensor), per evitare che riesca a offrire prestazioni convincenti sopra il Full HD; se dovesse davvero essere così sarebbero grossi guai per NVIDIA, che attirerebbe su di sé l'ira di tutti i videogiocatori.

La speranza è ovviamente quella di vedere una scheda con almeno 12GB di memoria video, con le potenzialità per gestire il Quad HD a 60 FPS. Se dovessimo immaginare una lineup ideale, potremmo pensare alla RTX 5070 Ti come scheda per il 4K a 60 FPS, la RTX 5070 per il QHD ad alti FPS, la RTX 5060 per il QHD a 60 FPS e la RTX 4060 ancora in lineup per il Full HD a 60 FPS, sostituita in futuro da una eventuale RTX 5050.

Tuttavia, è importante però sottolineare che si tratta ancora di mere speculazioni, dato che l'azienda non ha ancora rivelato nulla sulla sua nuova entry level, nemmeno il periodo di uscita. Secondo le indiscrezioni, ci sarà anche una RTX 5060 Ti, disponibile in due varianti da 8GB e 16GB; se così fosse, la lineup che abbiamo teorizzato poco sopra non avrebbe senso e la RTX 5060 sarebbe definitivamente relegata al Full HD.

Le voci di corridoio delle prossime settimane offriranno sicuramente maggiori informazioni sulla fascia bassa della gamma Blackwell, ma come al solito, non possiamo far altro che aspettare l'annuncio ufficiale per sapere come staranno davvero le cose.