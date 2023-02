Attraverso un video YouTube, AMD ha ufficializzato disponibilità e prezzi dei nuovi AMD Ryzen 7000X3D, annunciati all’inizio del 2023 durante il CES di Las Vegas. Il Ryzen 9 7950X3D e il Ryzen 9 7900X3D arriveranno il prossimo 28 febbraio al prezzo rispettivamente di 699 Dollari e 599 Dollari, mentre il fratello minore Ryzen 7 7800X3D debutterà sul mercato il 6 aprile a 449 Dollari.

Come per la passata generazione, i benefici maggiori della 3D V-Cache si vedranno nel gaming, dove secondo AMD le nuove CPU saranno fino al 24% più veloci dell’attuale top di gamma Intel Core i9-13900K. Rispetto al passato la casa di Sunnyvale ha poi mantenuto frequenze di boost elevate, che raggiungono anche i 5,7GHz, e un’offerta più ampia, che ora include opzioni da 8, 12 o 16 core.

Prezzo Core / Thread Clock base / Boost (GHz) Cache (L2/L3) TDP / PBP / MTP Ryzen 9 7950X3D $699 16 / 32 4.2 / 5.7 144MB (16+128) 120W / 162W Ryzen 9 7900X3D $599 12 / 24 4.4 / 5.6 140MB (12+132) 120W / 162W Ryzen 7 7800X3D $449 8 /16 4.2 / 5.0 104MB (8+96) 120W / 162W Ryzen 7 5800X3D $358 8 /16 3.4 / 4.5 104MB (8+96) 105W

Vi ricordiamo che durante la presentazione del CES 2023 AMD aveva condiviso alcuni benchmark dei nuovi processori, affermando come il Ryzen 9 7950X3D fosse dal 13% al 24% più veloce del Core i9-13900K, mentre il Ryzen 7 7800X3D risultava dal 21% al 30% più performante del Ryzen 7 5800X3D. I dati condivisi da AMD mostrano anche come il Ryzen 9 7950X3D sia migliore del Core i9-13900K anche del 52% in alcuni test di produttività, ma sappiamo che in questi benchmark la 3D V-Cache ha poco impatto e le differenze sono più legate alle altre caratteristiche della CPU.

Ricordiamo che Intel ha da poco lanciato il Core i9-13900KS, processore capace di raggiungere i 6GHz in boost e che migliora ulteriormente le performance in gioco, ma non offre ancora una tecnologia come la 3D V-Cache né qualcosa in grado di garantire gli stessi incrementi prestazionali. Non conosciamo il prezzo per il nostro paese dei nuovi Ryzen 7000X3D, ma la cifra in dollari non è esagerata e ci fa ben sperare anche per il nostro mercato; non resta che attendere di avere i processori tra le mani per valutarne le prestazioni e capire quanto dovrà lavorare Intel per riprendersi il titolo di “miglior CPU gaming”, che quasi certamente le verrà sottratto dal Ryzen 9 7950X3D.