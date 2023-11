Avete un vecchio PC AM4? Presto potrete aggiornarlo con nuove CPU con 3D V-Cache

AMD ha ribadito più volte di essere concentrata sulla nuova piattaforma AM5, “casa” dei Ryzen 7000. Tuttavia, stando a nuove indiscrezioni provenienti da chi11eddog sembra che la casa di Sunnyvale non sia ancora pronta ad abbandonare il vecchio socket AM4; al contrario, le indiscrezioni vogliono che stiano per arrivare due nuovi Ryzen 5000 con 3D V-Cache.

Se la notizia dovesse essere confermata, AMD potrebbe dominare sui PC gaming di fascia bassa: i nuovi chip dovrebbero costare poco e grazie alla 3D V-Cache offrirebbero grandi prestazioni nei giochi. Il loro essere basati sulla piattaforma di vecchia generazione contribuisce poi ad abbattere i costi di una configurazione, dato che memorie DDR4 e schede madri AM4 stanno diventando sempre più economiche.

Nel dettaglio, dovrebbero arrivare sul mercato il Ryzen 7 5700X3D e il Ryzen 5 5500X3D, versioni meno potenti degli attuali Ryzen 7 5800X3D e del Ryzen 5 5600X3D. chi11eddog ha condiviso alcune alcune specifiche tecniche: il primo sarebbe dotato di 8 core / 16 thread, frequenza fino a 4,1GHz e 96MB di cache L3, mentre il secondo sfrutterebbe una configurazione 6 core / 12 thread, con frequenza fino a 4GHz e 96MB di cache L3. Le frequenze sarebbero quindi 400MHz più basse rispetto ai modelli attualmente sul mercato, che arrivano rispettivamente a 4,5GHz e 4,4GHz.

Le indiscrezioni non hanno ancora parlato di prezzi e finestre di lancio, motivo per cui è difficile sbilanciarsi. Se davvero arriveranno, difficilmente AMD farà un annuncio in grande stile come accade con i nuovi processori, ma è più probabile che assisteremo a un lancio “silenzioso”. Non è da escludere nemmeno che questi processori saranno un’esclusiva per gli OEM, che li potranno usare per soluzioni entry-level che puntano molto sul rapporto qualità/prezzo.