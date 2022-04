Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Sabrent ha annunciato i suoi nuovi moduli di memoria SO-DIMM DDR4-3200 pensati per notebook, mini-pc e ultrabook ad alte prestazioni (CL22). Disponibili in pacchetti da uno, due e quattro stick, i Sabrent Rocket forniscono sino a 32GB per modulo, così da soddisfare qualsiasi esigenza.

I prodotti seguono le specifiche JEDEC per DDR4-3200, assicurando la massima compatibilità con ogni sistema, mentre l‘innovativo design di raffreddamento consente alle memorie di funzionare correttamente senza surriscaldarsi anche all’interno di dispositivi molto compatti. L’heatspreader in rame copre entrambi i lati per fornire una dissipazione uniforme del calore ed è coperto da un’elegante etichetta.

Ecco le specifiche complete:

DDR4-3200/PC-25600, 3200 MHz/CL22

260-pin SO-DIMM, 1.2 V

2×8/2×16/2x32GB Dual-Channel

Dimensioni (LxWxH): 6,9×3,05×0,04 cm

Peso: 11,34 grammi

SB-DDR8 (8 GB)

SB-DDR16 (16 GB)

SB-DDR32 (32 GB)

I maggiori produttori stanno accelerando la produzione di memorie DDR5, già utilizzate a livello consumer dalla piattaforma Alder Lake di Intel e che saranno supportate in futuro anche sui processori Ryzen (e non solo) basati sull’architettura Zen 4. A questo scopo, recentemente vi abbiamo riportato che G.SKILL ha annunciato il lancio di un nuovo kit Trident Z5 composto da due moduli da 32GB (per un totale di 64GB in Dual Channel) DDR5-6000 CL30 (i timing completi sono 30-40-40-96). Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia.

Inoltre, sembra che, secondo un’analisi effettuata da TrendForce, i prezzi medi delle DRAM siano destinati a diminuire fino al 5% nel corso di questo trimestre, in quanto i produttori di hardware hanno scorte a sufficienza e la richiesta di PC e di altri dispositivi potrebbe ridursi, anche a causa del conflitto in atto tra Russia e Ucraina e dall’inflazione che pesa sul potere d’acquisto dei consumatori. Trovate maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato.