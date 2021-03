Samsung 980, specifiche e prezzi degli SSD consumer senza DRAM

Tramite un comunicato stampa, Samsung ha annunciato il suo nuovo SSD NVMe Samsung 980, il primo drive consumer senza memoria DRAM e pensato per offrire elevate prestazioni ad un prezzo ridotto.

In precedenza, i modelli senza memoria DRAM prevedevano delle limitazioni sulle velocità a causa dell’assenza di una memoria veloce che consentisse un rapido accesso ai dati, ma i nuovi Samsung 980 impiegano la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) che collega l’unità direttamente alla memoria DRAM del processore host per superare eventuali diminuzioni delle prestazioni. Ciò permette di avere velocità fino a 3.500 e 3000 MB/s, rispettivamente, in lettura e scrittura sequenziale, mentre le velocità di lettura e scrittura casuali sono rispettivamente classificate a 500.000 IOPS e 480.000 IOPS.

Completano il quadro delle caratteristiche tecniche anche la nuova ed aggiornata tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0, che garantisce una durata ed un efficienza maggiore del dispositivo rispetto al passato, mentre Dynamic Thermal Guard offrirà prestazioni stabili e affidabili anche in caso di uso prolungato. Questa nuova serie può contare anche su una maggiore efficienza energetica, fino al 56% in più se confrontata con il precedente 970 EVO.

Categoria Samsung 980 NVMe SSD Interfaccia PCIe Gen.3.0 x4, NVMe 1.4 Form Factor M.2 (2280) Capacità 1TB, 500GB, 250GB Velocità Read/Write Sequenziale Fino a 3.500 / 3.000 MB/s Velocità Read/Write Casuale (QD32) Fino a 500K IOPS / 480K IOPS Software Samsung Magician Crittografia dei dati AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Total Bytes Written (TBW) 600TBW (1TB)

300TBW (500GB)

150TBW (250GB) Garanzia Garanzia limitata di cinque anni

KyuYoung Lee, vicepresidente del team Memory Brand Product Biz di Samsung Electronics, ha affermato:

Grazie alle innovazioni hardware e software, il nostro nuovo SSD 980 offre un valore maggiore senza compromettere le elevate prestazioni dello standard NVMe. Il modello 980 fornisce un’eccellente combinazione di velocità, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo adatto agli utenti che utilizzano quotidianamente il PC e ai gamer, oltre che ai creatori di contenuti.

L’SSD Samsung 980 è disponibile al prezzo consigliato di 49,99€ per la versione da 250GB, 69,99€ per la versione da 500GB e 129,99€ per quella da 1TB.