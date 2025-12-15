Il Samsung Odyssey G5 da 32" è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo schermo curvo WQHD 2K con pannello VA vi conquisterà con i suoi 165 Hz di refresh rate e il tempo di risposta di 1 ms, perfetto per il gaming competitivo. Oggi potete portarlo a casa a soli 187,50€ invece di 359€, con uno sconto del 48%, un'occasione da non perdere per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio!

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5 rappresenta la scelta ideale per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco senza compromessi sul budget. Con il suo schermo curvo da 32 pollici e risoluzione WQHD 2K, questo monitor vi catturerà completamente nell'azione, mentre il refresh rate di 165Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiranno fluidità assoluta anche nei titoli più frenetici. È perfetto per i giocatori competitivi che necessitano di prestazioni elevate, ma anche per chi vuole godersi un'esperienza cinematografica grazie al pannello VA con HDR10 che offre colori profondi e contrasti eccellenti. La tecnologia AMD FreeSync eliminerà ogni fastidioso tearing, regalandovi sessioni di gioco impeccabili.

Questo monitor si rivela particolarmente adatto a chi passa molte ore davanti allo schermo, grazie alle tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free che riducono l'affaticamento visivo durante le lunghe maratone gaming. La curvatura 1000R avvolge il campo visivo creando un'immersione senza precedenti, ideale sia per gli appassionati di giochi d'azione che per chi utilizza il monitor per lavoro creativo o intrattenimento multimediale. Con uno sconto eccezionale del 48%, questo Odyssey G5 soddisfa le esigenze di chi cerca un upgrade significativo dalla propria configurazione attuale senza svuotare il portafoglio.

Il Samsung Odyssey G5 è un display curvo da 32 pollici con risoluzione WQHD 2K che vi offre immagini nitide e coinvolgenti grazie al pannello VA e alla curvatura 1000R. Con un refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, vi garantirà sessioni di gioco fluide e reattive.

Vedi offerta su Amazon